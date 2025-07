CIOE’, presentata la terza edizione del progetto di Lello Arena

- pubblicità -

Presentata venerdì 25 luglio a Napoli la nuova edizione di “CIOÈ”, il progetto culturale diretto dall’attore Lello Arena, Original Rai Contenuti Digitali e Transmediali direttore Marcello Ciannamea, che nasce dall’Accademia CIOÈ Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive, per il terzo anno sostenuta dal Sindaco Gaetano Manfredi e finanziata dal Comune di Napoli.

Dopo il successo dello scorso anno il format, ideato e scritto da Mario Esposito e Lello Arena, dal 10 dicembre torna su RaiPlay con sedici nuove puntate e racconta l’avventura dei sessanta giovani selezionati per prendere parte all’Accademia. Un viaggio emozionante in città tra location uniche, sfide, crescita e spettacolo, che culminerà con l’esibizione sotto le stelle in Piazza del Plebiscito con performance originali di teatro, danza e musica. L’obiettivo dell’Accademia, infatti, è offrire ai giovani talenti un percorso artistico formativo in grado di guidarli verso la realizzazione di progetti produttivi concreti.

L’original racconta e restituisce questo percorso, che va oltre la semplice didattica, e permette al pubblico di conoscere gli artisti all’interno dell’Accademia, ascoltare il racconto delle loro passioni e aspirazioni, rivivendo con i ragazzi le emozioni più intense fino all’esibizione finale. Le telecamere hanno seguito gli allievi in luoghi simbolo della città, dall’Auditorium di Bagnoli, dove si sono svolte le selezioni, ai vicoli del centro storico, passando per alcuni tra gli spazi culturali più iconici di Napoli, dalla Real Casa dell’Annunziata alla Villa Floridiana, dall’Istituto per gli Studi Filosofici alla Chiesa di San Severo al Pendino e a Castel Sant’Elmo, fino alla Casa della Cultura del Comune di Napoli in Palazzo Cavalcanti. Un percorso che ha trasformato la città in un set a cielo aperto e che si concluderà sul palco di Piazza Plebiscito, per l’atteso appuntamento di agosto nel quale i ragazzi presenteranno sette spettacoli inediti.

Sono state oltre 11mila le candidature arrivate da tutta Italia per la nuova edizione di “CIOÈ”, ma solo sessanta sono gli allievi che hanno superato le audizioni.

Gli allievi sono stati suddivisi in tre classi artistiche, tutte con una forte predominanza femminile: Recitazione & Scrittura Creativa (21 allievi, 70% donne), Musica/Canto (20 allievi, 60%donne), Danza/Performer (20 allievi, 75% donne). Per i partecipanti il percorso di formazione è stato totalmente gratuito, grazie al finanziamento del Comune di Napoli, e ha visto il coinvolgimento di artisti e professionisti del settore che hanno offerto lezioni e mentorship, condividendo esperienze e segreti del mestiere.

Tra i docenti di questa edizione ci sono: Giuseppe Spinelli e Massimo Jovine (coach musica e canto); Dino Carano (direzione artistica settore danza) Luca Facente e Giuliana Netti (coach danza e arti performative); Lello Arena (coach recitazione).

Capo progetto: Emanuel Ceruti e capo autore: Oreste Ciccariello.

A condurre le sedici puntate del format è Ludovica Artel, giovane e promettente attrice comica che si è formata proprio nel percorso con “CIOÈ”.

“’CIOÈ’ è un original Contenuti Digitali e Transmediali che si sposa con l’intento della nostra direzione di rivolgersi a un pubblico giovane e permettergli di affermare la propria voce e riconoscersi nelle nostre offerte – spiega Marcello Ciannamea, direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali. – Il format è un progetto non competitivo che premia i valori sani dell’arte e dello spettacolo: l’impegno, lo studio, la dedizione e la passione sono ingredienti necessari per potersi affermare nelle discipline scelte e farle diventare progetti di vita”.

Nato nel 2023 per celebrare i 70 anni di Massimo Troisi, “CIOÈ” incarna lo stesso spirito visionario e passionale del grande attore. Lello Arena, suo storico compagno di scena, ha ribadito: “Esiste un posto magico, esiste solo a Napoli, nella mia città! Esiste un posto che è una straordinaria comunità d’arte nella quale abbiamo deciso che ‘noi’ è sempre meglio di ‘io’! Esiste un posto che è possibile solo perché anime nobili e compatibili hanno deciso di pensare in termini di passione e non di convenienza. Esiste un posto che si chiama CIOÈ che profuma di bellezza, di futuro, di talento e di gioventù e io sono molto fortunato che lì ci sia un posticino anche per me”.



“Il format – dichiara Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per l’industria musicale e audiovisivo – rappresenta una perfetta sintesi delle politiche culturali che valorizzano i giovani talenti delle arti performative, fanno formazione, produzione culturale, ma anche grande spettacolo che addirittura arriva in Rai Con il Sindaco Manfredi abbiamo fatto nascere questo percorso culturale che ormai al terzo anno è diventato, grazie alla bravura di Lello Arena e della produzione, un appuntamento atteso dai tanti talenti del territorio”.



“Alla terza edizione di ‘CIOÈ’, possiamo affermare con soddisfazione il grande successo del progetto – conclude il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. – Un’opportunità straordinaria in location uniche, a stretto contatto con la città, e con la direzione appassionata di Lello Arena e Mario Esposito nel nome di Massimo Troisi. Il contributo di artisti e professionisti del settore offre gli strumenti ideali per crescere in un ambito spesso complicato e molto competitivo. E la possibilità di ripercorrere questo viaggio, con il contributo di Rai, rappresenta un’occasione preziosa per raccontare l’esperienza dei partecipanti. Il Centro Interdisciplinare non è soltanto uno spazio di formazione, ma un canale di grande creatività e un percorso per il debutto. Volevamo fornire l’opportunità di vivere il palcoscenico e continuiamo in questa direzione, con sempre maggiore convinzione’’.



“CIOÈ”, è un original di Rai Contenuti Digitali e Transmediali prodotto da Red Carpet.

Il progetto dell’Accademia CIOÈ nasce da un’idea di Lello Arena in omaggio a Massimo Troisi. Voluto e sostenuto dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, è stato finanziato dal Comune di Napoli fin dalla sua prima edizione nel 2023.

