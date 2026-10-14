Circus Cabaret di Bus Theater con i Cantiere Tzigano venerdì 16 a CuciNights

- pubblicità -

CuciNights5 è la rassegna che unisce lo spettacolo dal vivo e la gastronomia della cucina sociale CuciNapoli Est presso il Centro polifunzionale Ciro Colonna di Ponticelli. Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione è promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Affabulazione 2026” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. CuciNights è a cura di Collettivo lunAzione e APS Bus Theater.

Il programma si articola in 1 walking act, 4 spettacoli comici e serate funky, 7 laboratori e, come sempre, tantissimo buon cibo dalla cucina di CuciNapoli Est. Dal debutto nel 2022 la rassegna ha costruito anno dopo anno una comunità di spettatori in costante crescita, radicata nel quartiere e capace di attrarre pubblico anche da fuori i confini della periferia est di Napoli.

Il format resta fedele alla sua formula originaria: al termine di ogni spettacolo seguono gli assaggi sonori after show, consumazioni a tema progettate dalle cuoche di CuciNapoli Est e accompagnate dai dj set dalle sonorità jazz-funk. Il cibo, in questo modo, non è un semplice corollario, ma un dispositivo di relazione che prolunga la performance in un momento di scambio collettivo.

Il cartellone attraversa la varietà del teatro comico e umoristico contemporaneo, la clownerie, il mimo e le arti circensi, fino alla Commedia dell’Arte.

Venerdì 16 Bus Theater

Bus Theater il 16 ottobre presenta un cabaret circense che mescola acrobazia, danza, burlesque, mimo e musica dal vivo: uno spettacolo capace di sorprendere grandi e piccoli, che porta l’atmosfera dei café chantant qui a Ponticelli, a ritmo di jazz, rock e funk. Fenomeni da baraccone, danzatori, clown, attori e saltimbanchi del teatro viaggiante saliranno sul palco per la prima volta accompagnati dai Cantiere Tzigano, una speciale acoustic live band.

In scena Moira (the Hostess), Ilaria Cecere, Rudy Caggiano (il clown), Yuri Parascandalo (l’illusionista) e Alessio Ferrara (il giocoliere).

E si cena insieme, con il buon cibo di Paola e Assunta di CuciNapoli Est. Spettacolo e cena: tutto gratuito!

Presso Centro Polifunzionale Ciro Colonna, Via Curzio Malaparte 42 — Ponticelli

Posti limitati: prenota su Eventbrite al link: https://www.eventbrite.it/e/2003056341438?aff=oddtdtcreator

CuciNights 5 amplia inoltre la propria azione sul territorio attraverso collaborazioni con enti quotidianamente impegnati a Ponticelli: presso il Centro Colonna operano Maestri di Strada Onlus, SongArt e Bimbi Cosmici; presso lo Spazio Metamorfosi sono attivi Albero della Vita, N:EA e TCK Movement. Insieme curano laboratori teatrali, musicali e di break dance per bambini, adolescenti e adulti, le cui restituzioni confluiranno in Mise en place!. La partecipazione giovanile si amplia inoltre con laboratori dedicati e la realizzazione di un podcast.