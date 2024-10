Ciro Sannino di nuovo alla guida di Ma Che Domenica!

- pubblicità -

Lo ritroviamo in forma smagliante alla guida di “Ma che Domenica!”, la “domenica in” nostrana targata Tv Luna giunto ormai alla terza puntata, Ciro Sannino, quasi quarantenne, uno dei conduttori più seri e apprezzati del panorama televisivo napoletano.

– Caro Ciro, “Ma che Domenica” è?

Bella domanda. In primis abbiamo una sigla pazzesca, un vero regalo di Gianni Maisto un bravissimo autore e compositore. Quando conduco questo genere di programmi, mi viene sempre in mente un cantiere aperto. Esiste sicuramente lo scheletro del programma ma ogni settimana è quasi un programma nuovo. E’ una domenica di storie…storie belle, altre meno proprio come le emozioni che ci lascia chi viene a farci visita. Mi sento un po’ a casa mia, in quelle domeniche di un bel po’ di anni fa quando da bambino Iniziavamo con il tradizionale pranzo della domenica con ospiti a tavola, altrimenti non era domenica, e durante il pomeriggio a sorpresa arrivavano altri zii e parenti vari dando vita a dibattiti sui più svariati argomenti! Ecco, diciamo che “Ma che Domenica!” nasce un po’ cosi’!

– La scorsa stagione ti abbiamo visto anche in uno Show tutto tuo…

Si! Mi sono divertito un sacco. “Sannino Scio’” come per dire vai via! Per me è stato un gioco, faticoso ma pur sempre un gioco. Un modo per misurarmi a tutto tondo con ciò che ho sempre sognato. Un bellissimo e avvincente esperimento!

– Riuscito e Irripetibile?

Riuscito in parte perché col senno del poi faresti sempre qualcosa in modo diverso da come l’hai fatta, per cui assolutamente ripetibile per far meglio e sono sicuro che durante la stagione qualche sorpresa arriverà!

– Quale è la critica che più ti ha infastidito in questi anni e il complimento che più ti gratifica?

Critiche negative dirette non ne ho mai ricevute ma sicuramente mi saranno state rivolte. Un complimento che ricevo spesso è quello di essere una persona “nell’ambiente” per bene. Artisticamente, provo piacere e allo stesso tempo anche fastidio quando dicono che faccio le cose troppo a respiro nazionale…. Quel “me par e sta a Raiuno” non sempre la prendo bene!

– Come mai?

Per tante ragioni. In primis perché a Raiuno non ci sto e chissà se mai ci arriverò ma non è per me un grosso problema. Ho sempre creduto che la cosa fondamentale è fare ciò che ci gratifica e fare la differenza ovunque la si faccia. E poi perché è anche vero che nel nostro contesto, poco importa come le fai le cose. Si da sempre valore ad altro e chi dovrebbe darti valore non lo fa.

– E chi reputi non ti dia valore?

Non parlo di me nello specifico. Credo che esistano persone che non dovrebbero nemmeno apparire in TV ma non solo a Napoli e credo che invece esistano tanti professionisti che anche in contesti come il nostro fanno belle cose. I primi a non darci valore sono proprio quelli che sono partiti da qui e, consentitemi, fondamentalmente è qui che ottengono il massimo dal proprio lavoro ma snobbano…

– Un po’ piu’ chiaro?

Detesto quando invitiamo artisti che da Napoli riescono ad ottenere visibilità anche su reti nazionali e quindi si sentono autorizzati a rispondere con quel: “Mi dispiace ma interviste solo a livello nazionale!”

Ho visto un paio di apparizioni nazionali di uno straordinario artista napoletano, non degne della sua grandezza. Siamo sicuri che serva a molto, apparire su Raiuno senza aver nemmeno il tempo di raccontarsi? A che serve apparire su Canale 5 quando il principale motivo di quell’ospitata non sei proprio tu artista? Non conta sempre il risultato, conta anche il come e il perchè. Bisognerebbe far in modo che altrove abbiano rispetto di quello che siamo e pretendere di essere trattati per quello che siamo, altrimenti veramente sarebbe meglio un’intervista fatta da me dove sinceramente gratificherei chi ho di fronte. Anche perché se io ti ritrovo a cantare su una festa o il 90 % delle date dei tuoi tour sono in Campania, io artista tenderei a privilegiare il posto dove ho il mio zoccolo duro di gente che mi ama e mi segue. Auspico meno snobismo, un tendere la mano per darsi una mano a vicenda e dare anche delle opportunità a chi come me con una squadra di validi professionisti alle spalle, lavoriamo ad un programma 7 giorni su 7 anche se andiamo in onda su Tv Luna con fierezza e orgoglio. Però per fortuna accade diversamente dal Nazionale a qui!

– Tipo?

Siamo stati e siamo l’unica produzione televisiva a Napoli a collaborare con Trenta Ore per La Vita, per esempio. Ogni anno, Lorella Cuccarini senza alcun problema si collega con noi e ti dirò di più al Sannino Scio’, ci tenne a collegarsi aldilà di Trenta Ore per la Vita dal momento che vi era un numero musicale e ballato a lei dedicato…L’umiltà dei grandi?

– Ma quindi a “Ma Che Domenica!” non sogni di intervistare nessuno in particolare?

A Sognare, sogno sempre però mi sono ripromesso di non andare troppo oltre e di valorizzare ciò che abbiamo qui più a portata di mano. Anche il talk abbiamo cercato di rivoluzionarlo, dando voce ai giovani molto spesso etichettati in modo negativo e invece mi sorprendono ogni volta perché seppur ho in studio una piccola rappresentanza di ragazzi, ti rendi conto di quanta ricchezza hanno dentro ma anche quanta voglia di emergere in modo positivo. Stesso discorso anche con Ti va di Ballare? Che va in onda subito dopo Ma Che Domenica! Li’ vedi una marea di ragazzi dediti all’arte in modo appassionato… Poi ovvio, sogno di intervistare Maria De Filippi, per esempio o Pippo Baudo e Giorgia Meloni!

– Quello lo farai in Rai…

Le vie del Signore sono infinite ma su Tv Luna avrebbe quel sapore di vittoria sicuramente più forte per me ma anche per la mia straordinaria squadra, capitanata da mio fratello Gianfranco Sannino, Marco Gremito e Marina Billwiller. Da due anni Dream collabora con la Billwiller Production ed è un connubio che funziona bene…magari chissà, ci arriviamo alla De Filippi!

– Oltre a “Ma Che Domenica!”, progetti?

Si. Teatro con Fabio Brescia e Cinzia Oscar da Gennaio 2025 ma prima debutterò con Rosario Ferro a Novembre. Sto lavorando ad uno spettacolo Teatrale, un testo di Viviani di cui farò la regia. Poi stiamo preparando i talent Ti va di Ballare?, Ti va di Cantare? E un programma fortissimo che coinvolgerà tantissimi personaggi…e spero di mettere le basi per un grande evento a cui tengo tanto. Nel frattempo vi aspetto ogni domenica alle 14 su TV Luna.

Grazie per questa interessante chiacchierata e appuntamento ogni domenica pomeriggio alle 14 su TV Luna.