Città della Scienza al primo Think Tank del Coordinamento regionale campano di ICOM Italia

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Il 25 giugno si è svolto al Pio Monte della Misericordia, sede socia istituzionale di ICOM Italia, l’incontro Think Tank del nuovo coordinamento territoriale campano ICOM.

Hanno partecipato: Alessandra Drioli, coordinatrice ICOM Campania e Ambassador di Città della Scienza, i consiglieri Caterina de Vivo, Francesco Carignani, Ludovica Grompone e Armando Traglia e tanti altri professionisti della cultura attivi nel territorio campano.

Una iniziativa a cui ha preso parte anche la consigliera regionale Francesca Amirante, Vicepresidente della VI Commissione consiliare permanente Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche sociali del Consiglio regionale della Campania.

L’incontro al Pio Monte della Misericordia

La riunione ha rafforzato lo spazio di dialogo tra i professionisti e gli operatori del settore museale e culturale della regione. L’appuntamento, nato dalla volontà di consolidare la rete regionale di ICOM, ha visto svolgersi la presentazione dei soci, sia in presenza che a distanza.

Durante l’incontro, è stata promossa la programmazione culturale del nuovo coordinamento territoriale di ICOM, con le priorità nel breve-medio periodo. Le direttrici d’azione saranno orientate alla promozione di azioni di welfare nei musei e al confronto con le altre delegazioni ICOM italiane. Inoltre, con l’iniziativa “Museo che Verrà” si progetteranno nuove forme di partecipazione per favorire l’accesso ai beni culturali.

Osservatorio della Conoscenza

A margine dell’appuntamento, i partecipanti hanno annunciato la nascita di un osservatorio della conoscenza per mappare le attività dei musei nei piccoli centri urbani nella regione Campania.

ICOM Around

Uno dei progetti che il coordinamento territoriale ha lanciato è “ICOM Around”, la rete dei musei in movimento, che consente di mettere in rete i musei del territorio campano con l’intento di trasformare i luoghi museali in veri e propri presidi culturali.

Un coordinamento, quello di ICOM, che ha in programma future attività che si svolgeranno nei prossimi mesi per accrescere il dialogo e la cooperazione tra gli operatori culturali.