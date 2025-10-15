Civiltà del Digitale, incontro in Fondazione Morra Greco

- pubblicità -

Il 15 ottobre 2025, a partire dalle ore 15:00, l’Associazione Futuri Probabili, presieduta da Luciano Violante, e la Fondazione Morra Greco presentano a Napoli “Civiltà del Digitale”, incontro interamente dedicato ai giovani e alla loro visione del domani.

L’Impegno per una Nuova Generazione Digitale

Futuri Probabili – Associazione per la Formazione del Capitale Umano – è da anni in prima linea per contrastare la povertà educativa e costruire una vera “civiltà del digitale”, attenta sia ai rischi che alle immense opportunità offerte dalle nuove tecnologie. “Civiltà del Digitale” è concepita come un’opera d’arte in divenire: una natura viva, un costante work in progress, e un dialogo essenziale tra generazioni, linguaggi ed esperienze. È il domani che costruiamo oggi, attraverso le voci e i volti dei giovani, che sono non solo fruitori, ma soprattutto interpreti del rinnovamento.

La Rete EDI Global Forum

Questo impegno si espande grazie alla riattivazione della rete EDI Global Forum. Piattaforma internazionale ideata dalla Fondazione Morra Greco e dedicata all’educazione all’arte, EDI connette istituzioni museali, culturali e universitarie per una formazione aperta e partecipativa. L’obiettivo è sviluppare, su scala nazionale e globale, nuovi modelli inclusivi, partecipativi e digitali capaci di contrastare la povertà educativa e aprire gli spazi museali a quanti più pubblici possibili. In questo contesto, la collaborazione attiva tra il gruppo di ricerca “embodied education” (diretto da Maria D’Ambrosio, pedagogista dell’Università Suor Orsola Benincasa) e la Fondazione Morra Greco sta delineando una prospettiva estetica e performativa all’educazione. Questa prospettiva risponde a una pedagogia “sensibile” e critica che non solo vede il digitale come estensione della sfera senso-motoria, ma lo integra come un’emergenza comunicativa fondamentale per affrontare la qualità e la problematicità delle relazioni interumane.

Anteprima Italiana della Videoinstallazione “Futuri Probabili”

Durante l’evento sarà esposta, in anteprima italiana, la videoinstallazione “Futuri Probabili”. Già protagonista del Padiglione Italia all’Expo di Osaka, la mostra internazionale dedicata al tema Designing Future Society for Our Lives, l’opera mette in scena il dialogo tra presente e futuro. Lo fa attraverso le storie di ragazze e ragazzi di diversa età, provenienza ed estrazione sociale. Tra i partecipanti, studenti e studentesse del Corso di Pedagogia delle Organizzazioni e di Comunicazione e culture digitali della prof. Maria D’Ambrosio dell’UNISOB, e studenti e studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, del dipartimento di Arti Visive, coordinato dal docente Rino Squillante.

Sarà un pomeriggio dinamico e partecipativo, articolato in tre momenti chiave:

1. Visione e immersione: La Videoinstallazione | dalle ore 15:00

L’incontro prenderà il via al terzo piano di Palazzo Caracciolo di Avellino con la visita all’opera multimediale di Futuri Probabili, esposta al Padiglione Italia all’Expo di Osaka. L’installazione propone un loop di circa 18 minuti che proietta, verticalmente e in grandi dimensioni, pensieri, speranze e paure di circa 40 ragazze e ragazzi. Le grandi dimensioni dei soggetti intervistati sottolineano in modo tangibile l’importanza cruciale dei giovani di oggi nella costruzione del futuro.

2. Laboratorio di Ascolto: Il “Dietro le Quinte” Partecipativo

L’evento offrirà un’opportunità unica per scoprire il “dietro le quinte” della produzione. Verrà allestito il set originale dell’opera per mostrare come nasce un progetto audiovisivo partecipativo di questa natura. Ancora più importante, il set si trasformerà in un vero e proprio laboratorio di ascolto dove i partecipanti potranno mettersi in gioco in prima persona: nuove interviste verranno realizzate in loco, utilizzando lo stesso formato impiegato per l’Expo.

3. Conversazione Finale: Arte, Formazione e Futuro | dalle ore 17:30

L’incontro si concluderà con un dibattito aperto incentrato sulla relazione generativa tra arte e formazione e sul ruolo del digitale. Questo momento di confronto sarà l’occasione ufficiale per la ripartenza del progetto EDI Global Forum.

La conversazione vedrà protagonisti il Presidente di Futuri Probabili, Luciano Violante, affiancato da esperti di educazione come Maria D’Ambrosio (pedagogista, responsabile del gruppo ‘embodied education’ e docente di Pedagogia della Comunicazione presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli) e Rino Squillante (coordinatore e docente del Dipartimento di Arti Visive dell’Accademia di Belle Arti di Napoli). Naturalmente, gli studenti e i giovani presenti saranno il cuore pulsante del dialogo, contribuendo in prima persona al rilancio delle attività di EDI Global Forum nel contesto della formazione. La conversazione sarà conclusa dall’intervento finale del Presidente Luciano Violante.