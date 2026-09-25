Colpi di scena, 3 appuntamenti nel weekend

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Prosegue “Colpi di Scena – Teatro, mistero, blues e soul nella Napoli policentrica“, la rassegna multidisciplinare organizzata dalla Fondazione Il Canto di Virgilio, promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Affabulazione 2026” e finanziata dal Ministero della Cultura attraverso il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

Dopo l’esordio del 24 settembre con “Canzoni per il Commissario Ricciardi” di Maurizio de Giovanni, il cartellone prosegue fino al 18 ottobre 2026 coniugando teatro, letteratura e musica dal vivo, tra generi del giallo/noir e sonorità blues e soul, per esplorare i temi del mistero, della memoria e dell’identità. Tra i protagonisti Greg Rega, Paolo Cresta, Cloris Brosca e Gennaro Monti.

Ad ospitare gli eventi saranno due luoghi simbolo della Municipalità 4: l’Arena e l’Anfiteatro del Centro Direzionale (Isola E2) e la Chiesa di Sant’Anna alle Paludi (Corso Arnaldo Lucci, 124/A).

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.it

Greg Rega venerdì 25

Oggi 25 settembre (Centro Direzionale) è la volta di Greg Rega in “Neapolitan Power and More”, un viaggio musicale tra soul, contaminazioni partenopee, grandi classici dell’eredità del Neapolitan Power e brani originali, con il suo ensemble.

Processo ad una strega sabato 26

Il 26 settembre (Centro Direzionale) va in scena “Processo ad una strega”, spettacolo teatrale e musicale diretto da Annamaria Russo, tratto dagli atti di un processo dell’Inquisizione, con le musiche dell’Ensemble Musica Reservata. Una riflessione sul pregiudizio e sulla libertà femminile.

Blues Noir domenica 27

Il 27 settembre (Centro Direzionale) chiude la prima parte “Blues Noir – Leggende nere della musica“, un viaggio tra mito, mistero e musica, dalle leggende su Robert Johnson al Club 27, con Paolo Cresta voce narrante e il trio Giulio Martino, Umberto Lepore e Carlo Lomanto.

Appuntamenti di ottobre

Il 17 ottobre (Chiesa di Sant’Anna alle Paludi) è in programma “Oracoli Napoli – Viaggio nel cuore misterioso di Partenope“, performance immersiva tra riti, oggetti simbolici e leggende di Napoli, di e con Gennaro Monti, con Cloris Brosca, Sonia De Rosa, Davide De Rosa, Enzo Esposito, Alfredo Mundo e Tradimenti Lab.

Il 18 ottobre (Chiesa di Sant’Anna alle Paludi) gran finale con “Il giorno dei morti“, adattamento del celebre romanzo di Maurizio de Giovanni a cura di Annamaria Russo, con Paolo Cresta e Federica Totaro. Una drammatica indagine nella Napoli del 1931.

Accanto al cartellone, la rassegna propone il laboratorio teatrale in sei incontri “La scena del delitto”, condotto da Gennaro Monti. In occasione del cinquantenario della scomparsa di Agatha Christie, il percorso accompagna i partecipanti alla scoperta dei meccanismi narrativi e scenici del giallo, dalla costruzione del personaggio al colpo di scena. Gli incontri si tengono nelle stesse giornate degli spettacoli alle ore 17:00, presso l’Anfiteatro del Centro Direzionale e la Chiesa di Sant’Anna alle Paludi, e sono destinati a un pubblico dai 14 anni in su.