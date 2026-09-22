- pubblicità -

Prende il via “Colpi di Scena – Teatro, mistero, blues e soul nella Napoli policentrica”, la rassegna multidisciplinare organizzata dalla Fondazione Il Canto di Virgilio, promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Affabulazione 2026” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Dal 24 settembre al 18 ottobre

Il progetto, in programma dal 24 settembre al 18 ottobre 2026, coniuga teatro, letteratura e musica dal vivo, spaziando tra i generi del giallo/noir e le sonorità blues/soul per esplorare i temi del mistero, della memoria e dell’identità.

La rassegna vede la partecipazione di importanti nomi della scena artistica e musicale partenopea, tra cui Maurizio de Giovanni con Marco Zurzolo, Greg Rega, Paolo Cresta, Cloris Brosca e Gennaro Monti.

Municipalità 4

Ad ospitare il ricco cartellone di eventi saranno due luoghi simbolo della Municipalità 4: l’Arena/Anfiteatro del Centro Direzionale (Isola E2) e la Chiesa di Sant’Anna alle Paludi (Corso Arnaldo Lucci, 124/A), spazi valorizzati come veri e propri presìdi culturali territoriali.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite.it.

IL PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI (inizio ore 19:00)



24 settembre (Centro Direzionale) – “Canzoni per il Commissario Ricciardi” di e con Maurizio de Giovanni, con Marianita Carfora, Giacinto Piracci, Zac Alderman e Marco Zurzolo (adattamento e scrittura scenica di Annamaria Russo). Le storie dei romanzi del Commissario Ricciardi si trasformano in racconto, emozione e musica.

25 settembre (Centro Direzionale) – Greg Rega in “Neapolitan Power and More”: Un viaggio musicale tra soul, contaminazioni partenopee, grandi classici dell’eredità del Neapolitan Power e brani originali. Con Greg Rega sarà affiancato dal suo ensemble.

26 settembre (Centro Direzionale) – “Processo ad una strega”: Spettacolo teatrale e musicale diretto da Annamaria Russo, tratto dagli atti di un processo dell’Inquisizione. Riflessione sul pregiudizio e sulla libertà femminile con le musiche dell’Ensemble Musica Reservata.

27 settembre (Centro Direzionale) – “Blues Noir – Leggende nere della musica”: Un viaggio tra mito, mistero e musica, dalle leggende su Robert Johnson al Club 27. Con Paolo Cresta (voce narrante) e il trio Giulio Martino, Umberto Lepore, Carlo Lomanto.

17 ottobre (Chiesa di Sant’Anna alle Paludi) – “Oracoli Napoli – Viaggio nel cuore misterioso di Partenope”: Performance immersiva tra riti, oggetti simbolici e leggende di Napoli. Di e con Gennaro Monti, con Cloris Brosca, Sonia De Rosa, Davide De Rosa, Enzo Esposito, Alfredo Mundo e Tradimenti Lab.

18 ottobre (Chiesa di Sant’Anna alle Paludi) – “Il giorno dei morti”: Adattamento del celebre romanzo di Maurizio de Giovanni a cura di Annamaria Russo, con Paolo Cresta e Federica Totaro. Una drammatica indagine nella Napoli del 1931.

Laboratorio teatrale

Accanto al cartellone degli spettacoli, la rassegna propone il laboratorio teatrale in sei incontri condotto da Gennaro Monti, intitolato “La scena del delitto”. In occasione del cinquantenario della scomparsa di Agatha Christie, il percorso guidato accompagna i partecipanti alla scoperta dei principali meccanismi narrativi e scenici del giallo (costruzione del personaggio, indizio, depistaggio, suspense e colpo di scena).

Gli incontri si terranno nelle medesime giornate degli spettacoli alle ore 17:00 presso l’Anfiteatro del Centro Direzionale e la Chiesa di Sant’Anna alle Paludi. Il laboratorio è destinato a un pubblico a partire dai 14 anni di età.