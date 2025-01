Come ridevamo, il nuovo programma di Renzo Arbore

- pubblicità -

Tutte le risate del piccolo schermo: le “raccolgono” Renzo Arbore e Gegè Telesforo in “Come Ridevamo”, il nuovo programma di Rai Cultura ideato dai due conduttori insieme a Ugo Porcelli, in onda il giovedì in seconda serata su Rai 2 dal 9 gennaio.

Venti appuntamenti durante i quali gli spettatori potranno immergersi in una vera e propria Enciclopedia della comicità televisiva del secondo Novecento, che raccoglie il meglio della risata italiana attraverso i decenni. Un viaggio nel tempo guidato da Arbore e Telesforo che hanno meticolosamente selezionato il meglio degli sketch e delle canzoni comiche dell’archivio Rai e dell’archivio personale di Arbore, proponendo 120 tra scenette e brani che hanno fatto la storia della televisione italiana.

“Come Ridevamo – spiega un divertito Arbore – è un’antologia di risate, risatine, sorrisi e ridacchiamenti. Risate del passato, che valgono ancora nel presente e probabilmente nel futuro”.

Il programma renderà omaggio ai più grandi comici italiani, proponendo monologhi, sketch e canzoni che hanno fatto ridere intere generazioni.

Tra i nomi in scaletta: Aldo Fabrizi, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, il Trio Solenghi-Marchesini-Lopez, Gigi Proietti, Ciccio e Franco, Paolo Villaggio, Cochi e Renato, Adriano Celentano, Roberto Benigni, Nino Frassica, Corrado Guzzanti, Max Tortora e tanti altri. Ogni puntata sarà arricchita da racconti, aneddoti e retroscena inediti, svelati con il tocco personale e ironico di Arbore e Telesforo, che accompagneranno il pubblico in una riflessione, leggera ma profonda sull’importanza della leggerezza nella vita quotidiana.

Pensato anche per i più giovani, “Come Ridevamo” mira a far scoprire ai Millennials e alle generazioni Y e Z come si divertivano i loro genitori e nonni. Grazie alla disponibilità immediata su RaiPlay, inoltre, sarà possibile rivedere ogni puntata on demand, in qualsiasi momento.

Un tratto distintivo del programma è la riproposizione integrale degli sketch, così come furono trasmessi originariamente, offrendo agli appassionati l’opportunità di confrontare la comicità di ieri con quella di oggi.

“Come Ridevamo” – prodotto da Black Ice di Roma – non è solo un tributo alla storia della televisione, ma anche un’occasione per riflettere sulla necessità di riservare spazi televisivi al buonumore, un patrimonio prezioso per affrontare con leggerezza e sorriso le sfide del presente e del futuro.