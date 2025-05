Comicon, i The Jackal venerdì 2

- pubblicità -

Domani venerdì 2 maggio seconda giornata densa di ospiti e appuntamenti imperdibili a COMICON Napoli (XXV edizione fino al 4 maggio alla Mostra d’Oltremare).

Grande attesa per il ritorno dei The Jackal, la content factory formata da Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru, che presenterà in esclusiva, all’Auditorium del Teatro Mediterraneo (ore 14.30), le prime immagini della seconda attesa stagione di Pesci Piccoli, la fortunata serie comedy tornerà su Prime Video dal 13 giugno. Sul palco anche l’attrice Martina Tinnirello e il regista e autore Francesco Ebbasta. Ricchissimo il calendario degli eventi all’Auditorium: nel pomeriggio (ore 18), incontro speciale con Francesca Michielin: con One Piece – la Divina Commedia dei manga, un omaggio epico al capolavoro di Eiichirō Oda, un dialogo tra manga, anime e letteratura classica; cinema del soprannaturale con l’anteprima italiana di Presence, il nuovo film di Steven Soderbergh (ore 16) e in esclusiva le prima immagini della versione live action di Dragon Trainer (ore 14); sempre per la serialità italiana, appuntamento anche con il cast della seconda stagione di CLAN, disponibile su RaiPlay (ore 12.00).

Nel programma di domani, un evento speciale per gli appassionati di videogame e non solo: per la prima volta in Italia arriva il leggendario game designer di Dragon Quest, Yuji Horii. Accompagnato da Richter sarà protagonista alle 15.00 all’HyperStage. Per i 50 anni della Pimpa, il maestro del fumetto e della satira Altan (Premio alla Carriera di COMICON Napoli 2025) racconterà la cagnolina più celebre d’Italia alle 17.30 in Sala Andrea Pazienza.

Tra gli ospiti attesi, anche Thomas Taylor, l’illustratore e scrittore per ragazzi che ha dato vita alla copertina della prima edizione britannica di Harry Potter e la Pietra Filosofale (16.30 – Sala Andrea Pazienza); il game designer di Broken Sword e fondatore di Revolution Software Charles Cecil (ore 13.15 HyperStage).

Il secondo giorno del Magister 2025 Tanino Liberatore lo vedrà protagonista in un incontro inedito con un altro grande maestro del fumetto Simon Bisley (ore 14.30 – Sala Andrea Pazienza).

In serata, il Main Stage di COMICON si animerà con l’energia di Nello Taver (ore 18.00 – Arena Flegrea), pronto a far ridere e ballare con il suo nuovo disco Fallimento.

VENERDÌ 2 MAGGIO – PRINCIPALI APPUNTAMENTI

14.30 – 16.00 – Auditorium Teatro Mediterraneo

I The Jackal tornano al COMICON per presentare la seconda stagione della loro serie Pesci Piccoli. Un’opportunità per scoprire in anteprima le nuove avventure e le sorprese di questa serie comica che ha conquistato il pubblico, con uno sguardo dietro le quinte e le curiosità sulla realizzazione. Sul palco con i The Jackal anche Martina Tinnirello, nella serie nei panni della manager Greta, e al regista Francesco Ebbasta, che firma anche la sceneggiatura; modera Andrea Vailati.

18.00 – 19.00 – Auditorium Teatro Mediterraneo

One Piece – la Divina Commedia dei manga

One Piece è l’Odissea del nostro tempo, una delle opere più importanti che hanno contribuito a diffondere la tradizione manga e anime nipponica in tutto il mondo. Francesca Michielin, Sommobuta e ArteSettima faranno un viaggio nel folle mondo di Eiichirō Oda tra analisi, curiosità e dibattiti accesi. Modera l’incontro Andrea Vailati

16.00 – 18.00 – Auditorium Teatro Mediterraneo

Visioni invisibili: Soderbergh e il cinema del soprannaturale.

Anteprima italiana del film PRESENCE

Arriva in anteprima italiana PRESENCE, il nuovo film di Steven Soderbergh. Un’esperienza visiva fuori dal comune, che segna il ritorno di uno dei registi più eclettici del cinema contemporaneo.

Con: Mattia Ferrari aka VictorLaszlo, Francesco Gullo aka Frà Gullo, Serena Marletta, Valentina Gessaroli. Modera: Andrea Vailati

13.00 – 14.00 – Auditorium Teatro Mediterraneo

Dragon Trainer – In anteprima le prime immagini del live action

Le prime, attesissime immagini della versione live action di Dragon Trainer presentate in anteprima durante un panel condotto da un gruppo di esperti e creator super fan della saga. Partecipano Marino Guarnieri, Francesco Gullo aka Frà Gullo, Mattia Ferrari aka VictorLaszlo, Gianluca De Angelis, Luciana Perrucci aka Svet; modera Eva Carducci

12.00 – 13.00 – Auditorium Teatro Mediterraneo

CLAN 2 – Incontro con il cast e proiezione speciale

A Scampia, la palestra di Maddaloni ha riaperto e il nuovo “The Square” è diventato il ritrovo dei giovani. Il ricordo di Armando vive ancora, soprattutto in Francesco e Pasquale. Mentre il Clan Maddaloni si prepara alle Nazionali, il mondo del male si riorganizza. Saranno presenti Maikol de Falco, Alessio Gallo, Francesco Ferrante, Alessandro Manna, Simone Borrelli, Luca Ambrosino, Kayla Blanchfield, Giorgia Agata, Francesco Borragine, Antonio, Milo Giuliana Esposito, Elisa Del Genio. Modera Alessandro De Simone.

15.00 – 16.00 – HyperStage

Yuji Horii: il Drago della Storia in pixel

Basterebbe citare Dragon Quest per raccontare il fondamentale contributo di Yuji Horii alla storia del videogame. Eppure, il maestro giapponese è riuscito a fare anche di più, portando la sua arte ben oltre i confini del settore. Con: Yuji Horii, Richter. Modera: Emilio Cozzi

17.30 – 18.30 – Sala Andrea Pazienza

I 50 anni della Pimpa raccontati dal suo papà!

Il Maestro Altan racconta i primi 50 anni della cagnolina più celebre d’Italia. Un incontro speciale per celebrare un traguardo importante di un classico dell’infanzia. Grazie alla partnership con RAI, sarà trasmesso il primissimo, storico episodio della serie animata, un’opera ancora amatissima, anche dalle nuove generazioni. Partecipano Altan, Daniele Kong, Pablo Cammello; modera: Matteo Stefanelli.

16.30 – 17.30 – Sala Andrea Pazienza

Thomas Taylor, il magico illustratore di Harry Potter e di Malamander!

Da Hogwarts al COMICON: dopo avere segnato l’immaginario dei nostri tempi creando la copertina della prima edizione britannica di Harry Potter e la pietra filosofale, Thomas Taylor ha intrapreso una carriera di successo come creatore di libri illustrati. Un viaggio nel fantasy, nelle origini di Harry Potter e nella carriera di uno straordinario narratore, moderato da Simone Laudiero e Francesco Sforza.

13.15 – 14.00 – HyperStage

Tutti in classe: Charles Cecil racconta il passato e il futuro delle avventure grafiche.

Charles Cecil è uno dei più influenti designer di videogiochi britannici. Nel 1990 ha contribuito alla nascita Revolution Software. Per il suo contributo all’industria del videogioco, è stato nominato Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico.

Con Charles Cecil; modera: Gianluca Verri (Player Inside)

14.30 – 15.30 – Sala Andrea Pazienza

Metallo, carne e forza bruta. Liberatore meets Bisley

Tanino Liberatore e Simon Bisley, due maestri del fumetto che hanno sviluppato nel loro percorso una rappresentazione estrema di corpi protagonisti, potenti, ai confini tra realismo anatomico e finzione grottesca: un confronto inedito, in cui saranno raccontate le esperienze di autori che hanno piegato la fantascienza e il fantasy al proprio gusto. Modera Luca Valtorta.

18.00 – 18.50 – Main Stage Arena Flegrea

Nello Taver, per lui non servono presentazioni!

Con una produzione discografica ben acclamata da pubblico e addetti ai lavori e vari tour sold out nei principali club italiani, il dissacrante artista pronto a far ridere quanto ballare Nello Taver torna con il suo nuovo disco Fallimento.

15.00 – 16.00 – Sala Hiroba

Manga Power presenta: Leo Ortolani

Torna Manga Power, il format del Trio del Manga dedicato agli autori occidentali influenzati dal manga. Il primo ospite di questa edizione sarà Leo Ortolani, uno dei fumettisti italiani più influenti, noto per Rat-Man, opera che ha rivoluzionato il fumetto umoristico e supereroistico. L’artista racconterà le storie e le influenze, tanto manga quanto anime, che hanno colpito la sua immaginazione di Ortolani. Moderano Sommobuta e Cavernadiplatone.

16.00 – 17.00 – Sala Hiroba

Manga Power presenta: James Harren (Saldapress)

In questo appuntamento di Manga Power, protagonista James Harren, autore di Ultramega e figura di spicco del fumetto d’azione e horror. La sua arte, ispirata a maestri come Otomo, Moebius e Sam Kieth, ma con una forte identità personale, lo ha reso una figura di culto nel mondo del fumetto indipendente e mainstream. Moderano Timewalker90 e Sommobuta.

17.00 – 18.00 – Sala Italia

Showcase Boichi

ll maestro Boichi mostra al pubblico la sua arte e le sue tecniche di disegno in uno showcase imperdibile! Nel corso dell’evento, il sensei realizzerà 3 shikishi e alcuni fortunati tra il pubblico potranno ricevere in omaggio gli shikishi realizzati dal maestro. Le modalità per l’estrazione saranno chiarite durante l’evento.

Con: Boichi, Cristian Posocco (Star Comics). Modera: Timewalker90

18.00 – 19.00 – Sala Italia

Il volto del male: Nosferatu tra cinema, letteratura e fumetto.

A oltre cento anni dalla sua prima apparizione, Nosferatu continua a incarnare l’essenza stessa dell’orrore. In questo panel, Roberto Recchioni e Gabriella Giliberti esplorano l’evoluzione del vampiro più iconico della storia del cinema.

Con: Gabriella Giliberti, Roberto Recchioni

Modera: Eva Carducci

15.00 – 16.00 – Sala Workshop

“Tutte le nostre favole”, un reading-spettacolo con Fumettibrutti e Francesco Cattani

L’amore come evoluzione e rivoluzione. L’amore che vince, su tutto e su tutti. Farsi a pezzi per ricostruirsi. Una costruzione e ricostruzione, intima e pubblica, personale e politica attraverso le opere di due grande autori.

Con: Fumettibrutti, Francesco Cattani

10.00 – 19.00 – eSports Stage

eSerie A Goleador 2025 | FINAL EIGHT

Final Eight della eSerie A Goleador, il campionato virtuale organizzato da Lega Serie A, giocato in esclusiva su EA SPORTS FC™️ 25. Le migliori otto squadre si sfideranno per aggiudicarsi il trofeo e il titolo di Campione.

Con: Matteo “Riberaribell” Ribera, Marco “Dr. Whi7es” Bianchi, Marco Brandino, Sabino Palermo, Lorenzo “Noweak” Giannotta, Mattia “flokox” Smania, Nello “hollywood285” Nigro, Dario” Moonryde” Ferracci, Giorgio “ilSantu” Santucci, Agostino “John” Castellano e Brandon Smith. Modera: Leci “Athena” Begalli e Jessica “Misshatred” Armanetti

12.30 – 13.30 – Sala Mordor

Critico Assoluto presenta: Mythical Postgirls!

Critico Assoluto, collettivo fondato da Rossa Caputo, Rocco Garzetti e Riccardo Suarez, presenta il suo primo grande progetto: Mythical Postgirls, una serie live di gioco di ruolo che unisce il fascino delle magical girls all’epicità di miti e leggende greche.

Con: Rossa Caputo, Riccardo Suarez, Chiara Cecilia Santamaria, Chiara Preziosi, Emanuele Suarez. Modera: Walid Husein – Wal

15.00 – 16.00 – Sala Dino De Matteo

Raccontare Napoli capitale culturale, e il suo ruolo nella storia del fumetto.

In occasione del “Maggio dei Monumenti”, Pietro Scarnera, Elena Vitagliano e Blasco Pisapia esplorano come la città di Napoli, con la sua storia millenaria e la sua ricca cultura visiva, possa essere raccontata attraverso il linguaggio del fumetto.

Con: Francesca Amirante, Pietro Scarnera, Blasco Pisapia, Elena Vitagliano