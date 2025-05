Comicon, il programma dell’ultima giornata

- pubblicità -

Ultima giornata, domani domenica 4 maggio, per la XXV edizione di COMICON Napoli, con numerosi appuntamenti dedicati agli appassionati di fumetti, film, musica, giochi, videogiochi e molto altro.

Anteprima italiana di Werewolves (ore 14.30, Auditorium), al cinema dall’8 maggio, con un evento speciale dedicato al mito del lupo mannaro, con Mattia Ferrari (aka VictorLaszlo), Serena Marletta, Slim Dogs (Giovanni Santonocito e Gianni D’Arienzo), per esplorare l’evoluzione di una delle figure più iconiche dell’immaginario horror.

Nell’appuntamento La creatività, secondo me. Un dialogo tra Dave McKean e Tanino Liberatore, con la partecipazione di Filippo Graziani (ore 14, Sala Andrea Pazienza), il fumettista, illustratore, regista e fotografo britannico, conosciuto per una lunga serie di lavori iconici come Casi violenti e Black Orchid, o il graphic novel Batman: Arkham Asylum, si confronterà con il Magister di COMICON 2025, assieme al cantautore Filippo Graziani, sui processi creativi che portano alla nascita di un’opera, un’immagine, una canzone.

Per i più piccoli, nell’area Young, un ospite d’eccezione: Pera Toons insegnerà a inventare e disegnare le freddure a fumetti che l’hanno reso un fenomeno editoriale!

Ancora spazio al cinema con l’incontro con i protagonisti di Mani Nude, tratto dal romanzo di Paola Barbato, con la regia di Mauro Mancini, il protagonista Francesco Gheghi e le musiche di Dardust. Il film sarà raccontato anche dalla stessa Barbato e dall’attrice Giordana Marengo in un panel che unisce introspezione e adrenalina (ore 12.30, Auditorium).

Sul palco del Music Dojo, alle ore 17, Anastasio presenterà il suo album Le Macchine Non Possono Pregare e l’omonimo fumetto, in uscita nel mese di maggio.

Il giorno 4 maggio è sinonimo di “May the 4th Be With You”, quindi non possono mancare le celebrazioni per lo Star Wars Day in compagnia del cosplayer di fama internazionale Maul Cosplay, che racconterà al pubblico i retroscena della sua carriera e il suo legame con la saga.

DOMENICA 4 MAGGIO – PRINCIPALI APPUNTAMENTI

14.30 – 17.00 – Auditorium Teatro Mediterraneo

La notte dei lupi mannari: il mito dei licantropi al cinema. Anteprima italiana del film Werewolves

In occasione dell’anteprima italiana di Werewolves, al cinema dall’8 maggio (Notorious Pictures), un evento speciale dedicato al mito del lupo mannaro. Un viaggio affascinante tra folklore, cinema e cultura pop, per esplorare l’evoluzione di una delle figure più iconiche dell’immaginario horror analizzando come questa creatura si è trasformata nel tempo. Con: Mattia Ferrari (aka VictorLaszlo), Serena Marletta, Slim Dogs (Giovanni Santonocito e Gianni D’Arienzo).

14.00 – 15.00 – Sala Andrea Pazienza

La creatività, secondo me. Un dialogo tra Dave McKean e Tanino Liberatore, con la partecipazione di Filippo Graziani

Due maestri del fumetto contemporaneo, Tanino Liberatore e Dave McKean, con la complicità del cantautore Filippo Graziani, dialogano di creatività e arte, attraversando esperienze, tecniche e stili messi a punto nei loro percorsi di autori poliedrici. Un confronto che diventa una speciale occasione per entrare nei processi creativi in azione, tra momenti di intuizione, fasi di crisi e strategie personali che guidano la nascita di un’opera, un’immagine, una canzone.

13.00 – 14.00 – Area Laboratori Colorbook Young

Gioca con Pera Toons

Come nasce una freddura a fumetti? Quanti tipi di freddure esistono? Un laboratorio ispirato alle vignette animate dell’amatissimo Pera Toons per imparare a disegnare divertentissime freddure. Età dai 7 anni in su. Numero max. di partecipanti: 30. Con: Tunué

12.30 – 13.30 – Auditorium Teatro Mediterraneo

Mani Nude – Incontro con i protagonisti del film

Mani Nude è il film tratto dall’omonimo romanzo di Paola Barbato: una storia intensa che segue Davide, un ragazzo costretto a combattere per sopravvivere in un mondo brutale, dove l’unica via d’uscita è affrontare se stessi. Un appuntamento imperdibile tra azione, emozione e musica. Con: Francesco Gheghi, Paola Barbato, Mauro Mancini, Giordana Marengo, Dardust.

17.00 – 17.50 – Music Dojo

Anastasio – LMNPP in concerto

Anastasio presenta LMNPP Live, concerto con band in cui eseguirà per la prima volta dal vivo anche i brani del suo nuovo album (e fumetto!) intitolato Le Macchine Non Possono Pregare.

11.00 – 12.00 – Sala Hiroba

Star Wars Day con Maul Cosplay

COMICON Napoli festeggia lo Star Wars Day con il cosplayer di fama internazionale Maul Cosplay! Il pubblico potrà conoscere i retroscena della sua carriera e il suo legame con la saga ambientata tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana.

12.00 – 13.00 // FUMETTO

Showcase! Chien Chia-cheng e Yuzu si raccontano

Un’immersione nelle profonde narrazioni di due artisti taiwanesi, per conoscere gli autori di “Wind Chaser Under the Blue Sky” e di “Invitation of Yama – Viaggio negli Inferi”. In questo showcase Chien Chia-Cheng (vincitore del Japan International Manga Award 2023) e Yuzu (allieva della prestigiosa Kyoto Seika) si presentano al pubblico italiano raccontando il loro percorso artistico.

11.00 – 12.15 – Hyperstage

Musica per videogiochi: i segreti della composizione

La musica è una parte imprescindibile dei videogiochi. Capita spesso che grazie alla musica, alcuni titoli o particolari momenti di gioco ci accompagnino per sempre, amplificando le nostre emozioni o addirittura innescandole. Ma come si compone la musica per un videogioco, quali sono le sfide e gli approcci? Ne parleranno tre fra i più apprezzati compositori italiani. Con: Richter, Gianni Ricciardi, Luca Di Gennaro.

12.15 – 13.00 – Hyperstage

Tra Fumetti e Videogiochi: una chiacchierata con Gabby16bit

Unitevi a noi per un incontro speciale con Gabby16bit, uno dei content creator più seguiti e amati d’Italia! In questa chiacchierata informale e Q&A, esploreremo le passioni che animano il suo mondo: dai videogiochi che lo accompagnano ogni giorno online, al suo amore per i fumetti, fino alla presentazione del suo nuovo libro in uscita. Gabby risponderà alle domande svelando aneddoti, ispirazioni e retroscena.

18.30 – 18.45 – Main Stage

Premiazione Cosplay Challenge

Il gran finale della Challenge più attesa di COMICON: siore e siori, i vincitori!

Con: Miriel, Alfredo Florio