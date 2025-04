COMICON Napoli 2025: 18 mostre esclusive

- pubblicità -

COMICON Napoli si mette in mostra! Saranno 18 i percorsi espositivi allestiti alla Mostra d’Oltremare dal 1 al 4 maggio per la XXV edizione dell’International Pop Culture Festival che si intrecciano agli eventi in calendario per offrire al pubblico di COMICON un viaggio completo ed esclusivo nella nona arte.

Dalle retrospettive dedicate ai Maestri del fumetto protagonisti del festival, a mostre-omaggio, anniversari e celebrazioni, le mostre di COMICON saranno un’occasione unica per approfondire il lavoro di eccezionali artisti in un vero e proprio giro del mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, dalla Francia all’Inghilterra, all’Italia e a Napoli, tra tavole e disegni originali, stili e tematiche variegati.

Tra le principali esposizioni: DRAWING POWER. The art of Liberatore, dedicata al Magister 2025, Tanino Liberatore e l’esposizione da lui curata Tanino Liberatore presenta: Massimo Carnevale. Cover Story; In Corpore Veritas: L’Arte di Shin’Ichi Sakamoto che ripercorre l’arte del premiato mangaka; JON J MUTH: “M”. Il capolavoro oscuro del maestro del fumetto dipinto sul fumetto tratto dal film noir “M” di Fritz Lang. E ancora una mostra dedicata alla più grande saga sci-fi di tutti i tempi con Star Wars Made in Italy. I disegnatori italiani di Guerre Stellari; NAPOLI: FUMETTO DESTINATION, un’immersione nel rapporto tra il fumetto e Napoli, dall’Ottocento a oggi; ULTRAMEGA ART. James Harren tra Tokusatsu e Supereroi per celebrare il talento esplosivo di Harren; Da Harry Potter a Malamander. Thomas Taylor e il viaggio dell’illustratore, che ripercorre la carriera dell’illustratore e scrittore per ragazzi. l’omaggio a Gianni De Luca con la mostra 50 ANNI IN TEMPESTA. Gianni De Luca e la reinvenzione del fumetto; 40 Anni di Avventure: Lupo Solitario e il Mondo dei Librogame, per celebrare il 40° anniversario dell’arrivo in Italia del primo librogame e molto altro.

TUTTE LE MOSTRE DI COMICON NAPOLI 2025

DRAWING POWER. The art of Liberatore

Un posto d’onore tra i padiglioni di COMICON sarà riservato all’autore Magister dell’edizione 2025, Tanino Liberatore, che il festival celebra con una retrospettiva completa dedicata al maestro dell’illustrazione e del fumetto italiano. Con il titolo DRAWING POWER. The art of Liberatore, la mostra ripercorre la carriera dell’artista, dalle copertine per dischi e romanzi ai lavori per il cinema e la moda, passando per l’iconico fumetto RanXerox, svelando i diversi volti del suo stile inconfondibile e la sua capacità di creare immagini dirompenti. In esposizione, tavole originali, bozzetti, studi di personaggi e materiali che testimoniano la potenza del tratto e la visione provocatoria di un artista che ha contribuito a definire l’estetica post-punk anni Ottanta, in Italia e nel mondo. La mostra presenta inoltre, per la prima volta, una selezione di concept art create per i film Asterix & Obelix: Missione Cleopatra (grazie a cui vinse il Premio César per i Migliori Costumi) e Lezione 21 di Alessandro Baricco, insieme ad alcuni recenti dipinti con oli e acquerelli di grande formato. Un’occasione imperdibile per scoprire o riscoprire un artista che ha saputo rivoluzionare il linguaggio dell’illustrazione.

Tanino Liberatore presenta: Massimo Carnevale. Cover Story

Tanino Liberatore curerà anche una mostra dedicata a Massimo Carnevale, tra i più spettacolari ed energici disegnatori realistici italiani che ha disegnato nel corso della sua carriera iconiche immagini per serie come Y: The Last Man, John Doe o Dylan Dog. Un’occasione unica per ammirare da vicino la storia e il talento di un maestro dell’illustrazione contemporanea.

In Corpore Veritas: L’Arte di Shin’Ichi Sakamoto

Dopo l’Italia si arriva fino in Giappone con la mostra dedicata al Sensei Shin’ichi Sakamoto, pluripremiato maestro del manga contemporaneo, disegnatore di gioielli a fumetti come The Climber, Innocent e il recentissimo #DRCL midnight children, una maestosa rivisitazione del Dracula di Bram Stoker. La mostra In Corpore Veritas: L’Arte di Shin’Ichi Sakamoto esplora come l’arte del celebre mangaka riesca a magnificare il corpo umano, esplorando le sue opere principali. Attraverso un percorso cronologico dei suoi lavori, i visitatori potranno immergersi nelle diverse interpretazioni delle anatomie, dalla forza fisica alla metamorfosi metafisica.

JON J MUTH: “M”. Il capolavoro oscuro del maestro del fumetto dipinto

Il viaggio continua nell’universo dello scrittore e illustratore americano Jon J. Muth. In occasione della sua presenza per la prima volta in Italia, COMICON presenta JON J MUTH: “M”. Il capolavoro oscuro del maestro del fumetto dipinto, una mostra dedicata al fumetto di Muth tratto dal celebre film noir “M” di Fritz Lang. Dopo essersi distinto negli anni Ottanta con Moonshadow e Havok & Wolverine: Meltdown, nel 1990 prosegue la sua ascesa nel fumetto adattando la storia di M – il Mostro di Dusseldorf, leggendario film di Lang. Lo stile fotorealistico del disegno, frutto di un’originale tecnica pittorica mai vista prima nei comics statunitensi, insieme poetica e di sorprendente fedeltà alle atmosfere del film, contribuì ad aprire la strada all’accettazione dei fumetti dipinti, influenzando una generazione di artisti. I visitatori potranno immergersi in un’atmosfera sospesa tra noir e poesia, grazie alle tavole originali che reinterpretano la storia del misterioso assassino di bambine. Un’esposizione per esplorare il potere evocativo del bianco e nero, la forza espressiva del tratto e la capacità di Muth di dare nuova vita a un classico del cinema, in un vero e proprio capolavoro del fumetto dipinto mondiale.

ULTRAMEGA ART. James Harren tra Tokusatsu e Supereroi

Sempre dagli Stati Uniti e per la prima volta a COMICON, arriva James Harren, Il creatore della serie cult Ultramega. Con la mostra ULTRAMEGA ART. James Harren tra Tokusatsu e Supereroi, il festival celebra il talento esplosivo di James Harren, fumettista, illustratore e concept artist statunitense noto per il suo stile dinamico e ipercinetico. L’esposizione esplora l’universo creativo di Harren, affermatosi con BPRD e Conan e diverse serie Marvel e DC, ma anche co-creatore della serie Rumble insieme a John Arcudi, e autore della sorprendente Ultramega, prodotta da Skybound di Robert Kirkman e pubblicata in Italia da saldaPress, un’epopea supereroistica intrisa di influenze provenienti dal mondo dei Tokusatsu giapponesi. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di manga action e di comics adrenalinici, e per chiunque voglia immergersi in un mondo di combattimenti spettacolari e personaggi indimenticabili.

Da Harry Potter a Malamander. Thomas Taylor e il viaggio dell’illustratore

La carriera dell’illustratore e scrittore per ragazzi, l’inglese Thomas Taylor, che ha dato vita alla copertina della prima edizione britannica di Harry Potter e la Pietra Filosofale e che ha incantato i lettori di tutto il mondo con la sua serie di romanzi per ragazzi Malamander, verrà celebrata a COMICON con la mostra Da Harry Potter a Malamander. Thomas Taylor e il viaggio dell’illustratore. I visitatori potranno ammirare illustrazioni originali, bozzetti e studi di personaggi, scoprendo il processo creativo che ha portato alla nascita di mondi fantastici e creature indimenticabili, capaci di affascinare lettori di tutte le età.

CURVES & COLORS. LA DIVERTENTE E SENSUALE ARTE VETTORIALE DI ARTHUR DE PINS

Restiamo in Europa con il poliedrico artista e animatore francese Arthur De Pins che torna in Italia dopo oltre 15 anni. Dall’illustrazione commerciale al fumetto, passando per l’animazione, il percorso artistico e creativo di De Pins è caratterizzato da creatività e innovazione. Nella mostra CURVES & COLORS. LA DIVERTENTE E SENSUALE ARTE VETTORIALE DI ARTHUR DE PINS che celebra il creatore de Il Chiodo Fisso e della saga Zombillenium – curata da una sua speciale ammiratrice, la fumettista e illustratrice Mirka Andolfo – sarà possibile esplorare i suoi vivaci personaggi fra tavole, illustrazioni, pubblicità e shorts animati. Maestro del colore digitale e dell’arte vettoriale, nel suo lavoro De Pins esplora temi leggeri con un tocco di malizia, dando vita a personaggi femminili iconici dalle forme generose. Un autore tra i più originali e riconoscibili del panorama pop europeo, che torna in Italia con il suo inconfondibile mix di umorismo e sensualità.

I RIFLESSI DEI SOGNI. L’arte incantata di Clément Lefèvre

Dalla Francia arriva anche un artista dalla sconfinata immaginazione, Clément Lefèvre e, per la prima volta in Italia, COMICON ospita una retrospettiva delle opere dell’illustratore tra i più talentuosi e originali fumettisti francesi contemporanei: I RIFLESSI DEI SOGNI. L’arte incantata di Clément Lefèvre. Da Susine a Epiphanie Frayeur, l’universo poetico di Lefèvre, fatto di atmosfere sospese e personaggi indimenticabili, sfugge alle regole del mondo tangibile che conosciamo. Attraverso una selezione di tavole originali, illustrazioni, poster promozionali, insolite statuette di carta e materiali inediti in Italia, la mostra testimonia la straordinaria capacità di Lefèvre di dare vita a mondi fantastici e commoventi. Un’occasione per celebrare l’immaginazione di un artista che ha saputo conquistare il cuore di lettori di tutte le età, instillando nei mondi del disegno l’incanto dell’infanzia e la leggerezza della poesia.

Star Wars Made in Italy. I disegnatori italiani di Guerre Stellari è la mostra che riunisce, per la prima volta, decine di disegnatori italiani che hanno contribuito ad alimentare e definire visivamente l’universo di Star Wars, la più grande saga sci-fi di tutti i tempi. Negli ultimi 25 anni l’Italia è entrata di prepotenza nell’universo fantascientifico creato da George Lucas, a dimostrazione di quanto la scuola fumettistica made in Italy sia ormai apprezzata all’estero. Da Claudio Castellini ad Andrea Di Vito, passando per Davide Fabbri, Giuseppe Camuncoli, Simone Bianchi e tanti altri, dal 1999 in poi i disegnatori italiani sono infatti stati grandi protagonisti della produzione fumettistica di Star Wars. Fino a diventare più numerosi persino degli stessi americani, per quantità di pagine pubblicate ogni mese.

50 ANNI IN TEMPESTA. Gianni De Luca e la reinvenzione del fumetto è la mostra-omaggio con cui COMICON vuole ricordare il fumettista, illustratore, pittore e incisore, Gianni De Luca a 50 anni da La Tempesta, prima opera della leggendaria “trilogia shakespeariana” realizzata tra il 1975 e il 1976 e che ha segnato una delle più profonde rivoluzioni nel linguaggio del fumetto. Grazie a una straordinaria capacità di innovazione grafica, De Luca trasformò il modo di leggere e osservare una sequenza disegnata, mescolando la bidimensionalità del disegno e la tridimensionalità dello sguardo. A 50 anni di distanza dalla prima pubblicazione, una mostra celebra quest’opera spartiacque per la Storia del fumetto mondiale, esponendo numerose tavole originali di De Luca – affiancate da alcune tavole delle due opere successive, Amleto e Romeo e Giulietta. Ad accompagnare La Tempesta, un breve percorso esplora inoltre l’impatto dell’opera negli anni a venire, individuando alcuni tra i più celebri esempi di artisti che hanno ammirato De Luca, facendone tesoro nel proprio lavoro: Frank Miller, Dave McKean, Frank Quitely.

40 Anni di Avventure: Lupo Solitario e il Mondo dei Librogame

Per celebrare il 40° anniversario dell’arrivo in Italia del primo librogame, l’epopea di Lupo Solitario, la saga ideata da Joe Dever che ha ridefinito il concetto di lettura attiva, COMICON presenta la mostra 40 Anni di Avventure: Lupo Solitario e il Mondo dei Librogame, un viaggio interattivo nel cuore della narrativa. I visitatori avranno l’opportunità di ripercorrere la storia di questo genere letterario rivoluzionario, dalle sue origini fino alla sua moderna rinascita. L’esposizione offrirà un viaggio nel mondo di Lupo Solitario, presentando edizioni rare, illustrazioni iconiche che hanno plasmato l’immaginario di intere generazioni e approfondimenti sui racconti avvincenti che hanno reso i lettori i veri protagonisti delle loro avventure.

NAPOLI: FUMETTO DESTINATION

Una mostra speciale, progettata per festeggiare la 25esima edizione di COMICON Napoli. NAPOLI: FUMETTO DESTINATION offrirà ai visitatori una ricostruzione ed una ricognizione originale del ricco rapporto tra il fumetto e Napoli, portando alla luce quanto la città sia stata non solo uno stimolante sfondo per le storie a tutte le latitudini, dal manga al fumetto supereroistico, dal graphic novel d’autore alle avventure Disney, e un bacino di storie che ne hanno raccontato le icone (Totò, Diego Maradona, Matilde Serao) ma anche un luogo cruciale per la nascita del fumetto italiano, grazie a Ciccillo – il primo fumetto italiano di cui si hanno notizie – e ai primi esperimenti sulle riviste tra Otto e Novecento. Con “Fumetto Destination” i visitatori viaggeranno nel tempo e nello spazio, alla scoperta di un sodalizio che ha prodotto meraviglie.

#SEIONONVOGLIOTUNONPUOI

COMICON Napoli abbraccia e si unisce alla mission della Fondazione UNA NESSUNA CENTOMILA con la mostra #SEIONONVOGLIOTUNONPUOI. Attraverso il linguaggio universale dell’illustrazione e del fumetto e avvalendosi anche di toni leggeri, la mostra ridicolizza alcuni atteggiamenti che si annidano anche nei contesti all’apparenza più immuni. Abitudine, noncuranza, assuefazione, fraintendimenti: sono spesso atteggiamenti alle origini di veri soprusi quotidiani, che non sempre si ha la forza di stigmatizzare. È invece fondamentale creare consapevolezza, educare all’ascolto e al rispetto, ribaltando gli stereotipi più radicati. Siamo sicuri, ad esempio, che il salvifico bacio di “vero amore” delle fiabe fosse consensuale? E che la principessa fosse davvero ansiosa di essere salvata e presa in moglie? Gli studenti del corso di Design della Comunicazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli si sono misurati con questi temi, dando vita a immagini i cui riferimenti spaziano dalla storia dell’arte al mondo dei videogame.

EXHIBISSHON. Le nuove frontiere europee del manga

Oltre trent’anni di pubblicazione di fumetti giapponesi in Occidente hanno reso la tecnica manga una risorsa a disposizione delle nuove generazioni di artisti locali. Gran parte dei nuovi aspiranti fumettisti europei, in particolare, è cresciuta sotto l’influenza dei manga e spesso si esprime naturalmente utilizzandone i codici grafici e narrativi. Per celebrare e intercettare questa nuova scena manga europea è nato Manga Issho (issho in giapponese significa “insieme”), una rivista e un progetto condotto da quattro grandi editori europei, leader nel settore manga nei mercati tedesco, franco-belga, spagnolo e italiano. Questa mostra accompagna il debutto della rivista ammiraglia del progetto, esponendo per la prima volta autori e autrici che sulle sue pagine stanno esprimendo il loro nuovo potenziale creativo, affacciandosi all’industria del fumetto mainstream per portare un vento di novità nel panorama manga mondiale!

Imago 2025. Le opere in gara del concorso di fumetto e grafica

Arriva alla 26esima edizione il concorso di fumetto e grafica IMAGO, promosso da COMICON e Associazione Culturale IMAGO. Il tema del 2025 è “#GenerazioneDigitale: Da grandi tecnologie derivano grandi responsabilità!”, ispirato dall’Anno europeo dell’educazione alla cittadinanza digitale, il cui obiettivo è invitare a riflettere sui pro e sui contro dell’evoluzione tecnologica, soprattutto in relazione all’uso dei social e ai pericoli della disinformazione. Il concorso è rivolto come da tradizione ai giovani creatori di fumetti e illustrazioni non professionisti, divisi nelle sezioni Fumetto e Disegno/ Grafica/Illustrazione, e per fasce di età under e over 16. La mostra espone gli oltre 80 lavori selezionati per le quattro categorie. Le opere saranno votate dai visitatori di COMICON, che ne decreteranno i 12 vincitori, ovvero i primi tre classificati in ciascuna categoria. Il concorso è sostenuto da Caffè Borbone, e organizzato in collaborazione con Scuola Italiana di Comix, Centro Studi ILAS, Gino Ramaglia, Tunué, Accademia Drosselmeier, Inkomics Café, Matrici Associazione culturale, con il Patrocinio della Direzione Generale dell’USR Campania del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Recycle Rangers. I supereroi del riciclo colpiscono ancora!

A COMICON arriva un’avventura inedita dei Recycle Rangers, i cinque coraggiosi eroi che, grazie al potere del riciclo, sono pronti a difendere l’umanità dai piani di conquista del demoniaco Lord Hura! Con i loro ecologici superpoteri possono manovrare i rifiuti per sconfiggere qualunque mostro o disastro ambientale creato dal terribile demone, pronto a tutto per alimentare le cattive abitudini degli esseri umani e rendere la Terra un posto orrendo. Nel nuovo fumetto, l’arrivo di un indistruttibile robot metallico costringe i nostri Rangers a unire le forze con un nuovo, controverso eroe: qual è il potere di Silver Metal? Un progetto nato dalla collaborazione tra COMICON, i super Consorzi del Riciclo di plastica, alluminio e acciaio (Corepla, CiAL, Ricrea), la casa editrice Gigaciao e la mente esplosiva del fumettista The Sparker!

DOVE ABITANO I FILM. Luoghi reali e memorie cinematografiche di Alessandro Acciarino – H501

I film non vivono solo sullo schermo, ma nei luoghi che li hanno ospitati. Le case e le città del cinema non sono solo scenografie, ma veri e propri personaggi, spazi che abbiamo imparato a riconoscere e amare. La mostra DOVE ABITANO I FILM. Luoghi reali e memorie cinematografiche di Alessandro Acciarino – H501 offre un breve viaggio tra architettura e persone, tra luoghi reali e set cinematografici che, una volta visti, restano con noi. Un gioco creativo al confine tra memoria e appartenenza, immaginato dall’architetto e illustratore Alessandro Acciarino, dove ogni edificio ritratto riporta alla mente una storia, un’emozione, un frammento di pellicola che ha segnato il nostro vissuto. Qui lo sguardo può ritrovare una casa. E con essa, un film.

TAIWAN COMICS

TAIWAN COMICS porterà a COMICON un’eccitante miscela di stili e temi. Oltre alle opere di due straordinari talenti della scena fumettistica taiwanese Yuzu e Chien Chia-Cheng, sarà presentato il variegato e vibrante mondo dei fumetti taiwanesi, che spazia dalle storie LGBT+ alle avventure fantasy, dal realismo sociale alle epopee storiche, ognuna delle quali sarà capace di sorprendervi con un fascino unico. Una selezione che presenta per la prima volta a Napoli le opere di ben 8 artisti eccezionali, in un viaggio imperdibile nel cuore dello storytelling taiwanese. Venite a esplorare la creatività dei Fumetti made in Taiwan! Un progetto organizzato dall’Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia, a cura di Locus Publishing Company.