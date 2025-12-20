Comitato Nazionale Neapolis 2500, approvato emendamento 6 milioni per 2026

- pubblicità -

Il Senato ha approvato l’emendamento proposto dal Governo alla legge di bilancio che per il 2026 destinerà ulteriori 6 milioni di euro alle attività di valorizzazione di Napoli nel mondo dando ulteriore slancio ai risultati ottenuti nell’anno di celebrazione dei 2500 anni della città.

“Si tratta di un ulteriore riconoscimento della straordinaria potenzialità di Napoli e del suo territorio: luogo di cultura, diplomazia, creatività, eccellenza imprenditoriale, polo dell’università e della ricerca. La nuova dotazione di fondi deve supportare questo disegno, ma anche sostenere un territorio che merita continua attenzione da parte delle Istituzioni. Il sostegno dei ministri Antonio Tajani e Alessandro Giuli, unitamente alla collaborazione con le iniziative del Comune di Napoli guidate dal sindaco prof. Gaetano Manfredi dimostrano come sia possibile fare sistema. Con queste premesse ci affacciamo ad un nuovo anno in cui verrà consolidato quanto costruito sin ora, attraverso progetti capaci di creare valore nel corso del tempo” – ha dichiarato il Prefetto Michele Di Bari, Presidente del Comitato Nazionale.

La notizia dell’approvazione dell’emendamento è giunta mentre era in corso di svolgimento il Napoli Musa Christmas Event, l’appuntamento organizzato presso la Prefettura di Napoli per ripercorrere le attività di celebrazione del 2500° anniversario della città di Napoli

L’evento ha consentito di ripercorrere l’azione svolta nel 2025 dal Comitato Nazionale Neapolis 2500, istituito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura, che ha dato vita a un ampio programma di iniziative su quattro direttrici principali: cultura, diplomazia, impresa e internazionalizzazione.

Nell’avvicinarsi al giorno del suo duemila cinquecentesimo compleanno, universalmente riconosciuto nella data del 21 dicembre, il Comitato Nazionale Neapolis 2500 invita tutta la comunità a partecipare e a condividere questo anniversario, simbolo di orgoglio e identità collettiva.