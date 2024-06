Commemorati i martiri di via Medina

In occasione della Celebrazione del 78° Anniversario dell’Eccidio di Via Medina, nel ricordo dei Martiri, Guido Beninato, Ida Cavalieri, Felice Chirico, Gaetano D’Alessandro, Francesco D’Azzo, Vincenzo Di Guida, Mario Fioretti, Ciro Martino, Michele Pappalardo, Carlo Russo, si è celebrata a Napoli una Messa di suffragio presso la Parrocchia di Santa Maria Incoronatella nella Pietà dei Turchini.

Nel Messaggio, inviato per l’occasione, il Capo di Casa Savoia, Principe Emanuele Filiberto, ha ricordato, tra l’altro, …“le giovani vittime innocenti di quest’atto di violenza barbaro e sconsiderato. Esse hanno perso la vita manifestando democraticamente la loro fedeltà a S.M. il Re Umberto II”. Il Principe continua “…Mi inchino doverosamente di fronte al loro nobile sacrificio, unendomi alla preghiera del suffragio cristiano.

i cui nomi risuonino oggi come un monito solenne che ci impegna ad una vita coerente ed al servizio della Patria, senza nulla chiedere”. Casa Savoia non dimenticherà mai il loro eroico sacrificio”.

La Sacra Celebrazione organizzata dalla Delegazione Provinciale di Napoli dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali TT. del Pantheon, è stata officiato da Padre Eric O.SS.T. ha visto la partecipazione del Delegato Comm. Dr. Eduardo Pilone Poli e delle Guardie d’Onore. Presenti il Delegato Regionale degli Ordini Dinastici di Casa Savoia, Gr.Uff. Avv. Gerardo Mariano dei P.pi di Rocco di Torrepadula, che ha letto il Messaggio del Principe Emanuele Filiberto, gli Insigniti degli Ordini, i Rappresentanti delle Associazioni Patriottiche, capitanate dal Presidente della Federazione di Napoli dell’ Ass. Nazionale Combattenti e Reduci, con le sezioni di Pompei e Gragnano. Madrina della Cerimonia, l’Avv. Luisa Faraone Mennella d’Antonio che, al termine della Cerimonia, a nome del Principe Emanuele Filiberto, ha deposto un omaggio floreale, con i colori della bandiera italiana, ai piedi del quadro raffigurante la Madonna che scioglie i nodi, a cui il Principe è particolarmente devoto.

La commenorazione ha ricevuto il patrocinio morale della Società Napoletana di Storia Patria