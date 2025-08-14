Conclusi I Venerdì di Ercolano, ci si prepara agli Ozi di Ercole

- pubblicità -

Con la serata di venerdì 8 agosto si è conclusa l’edizione 2025 de I Venerdì di Ercolano, il ciclo di aperture serali del Parco Archeologico di Ercolano che quest’anno ha registrato un’affluenza senza precedenti: 4.404 visitatori, quasi il doppio rispetto ai 2.487 dello scorso anno.

La formula della fascia oraria con visita libera e gli hot spot con performances di recitazione, danza e musica create appositamente per raccontare Ercolano con modalità innovative da un gruppo di artisti bravi ed appassionati sono stati introdotti quest’anno per favorire un’esperienza più personalizzata e immersiva. L’esperimento ha incontrato il pieno favore del pubblico, attirando visitatori da tutta Italia e dall’estero.

Francesco Sirano, funzionario delegato alla direzione del Parco Archeologico di Ercolano e prossimo Direttore del MANN, ha dichiarato: “Il risultato di quest’anno è motivo di grande orgoglio per tutti noi del il Parco. Aver quasi raddoppiato le presenze rispetto al 2024 conferma che innovare rispetto al passato e sperimentare è stata una scelta vincente, capace di avvicinare un pubblico sempre più vario e curioso. Il vero merito va a coloro, impiegati del Parco e collaboratori esterni, che ogni venerdì, hanno operato dietro con cortesia e professionalità e, naturalmente, a tutto il pubblico che ha scelto di vivere l’esperienza unica di Ercolano di notte”.

Il Parco Archeologico di Ercolano si prepara ora al prossimo appuntamento culturale: Gli ozi di Ercole – Corpo mitico, festival di tre giorni che si terrà dall’11 al 13 settembre, dedicato a incontri e riflessioni sui miti-chiave e sui paesaggi simbolici dell’immaginario antico. Studiosi e studiose, ma anche attori e musicisti di rilievo nazionale dialogheranno secondo la formula delle lezioni spettacolo con il pubblico per offrire nuove chiavi di lettura del patrimonio storico e culturale.

“Ora ci prepariamo a un altro importante momento di incontro e riflessione – aggiunge Francesco Sirano – con il festival Gli ozi di Ercole – Corpo mitico, tre giorni dedicati a esplorare i miti e i paesaggi simbolici che ancora oggi parlano alla nostra sensibilità contemporanea e ci aiutano ad immagina un futuro migliore”.

https://ercolano.cultura.gov.it e https://ercolano.coopculture.it/ dove a breve saranno disponibili i biglietti per l’acquisto con tutte le indicazioni. Per procurarsi i biglietti per la rassegna de Gli Ozi di Ercole consultare le pagine social del Parco, il sito webdove a breve saranno disponibili i biglietti per l’acquisto con tutte le indicazioni.