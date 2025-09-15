Concluso con successo il Nano Film Festival

- pubblicità -

Si è conclusa sabato sera, 13 settembre, con una grande festa la sesta edizione del Nano Film Festival, che ha avuto luogo al Teatro Area Nord di Napoli, consacrando ancora una volta la città partenopea come punto di riferimento per il cinema indipendente. La serata, condotta dall’attore Emanuele Di Simone, ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico e ospiti di rilievo.

Ad aprire la serata è stato il cantante Santangelo, che ha coinvolto il pubblico con la sua hit “Riprovo” e, in un esclusivo momento live, ha presentato in anteprima il suo nuovo brano, suscitando l’entusiasmo del pubblico presente.

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi ospiti d’eccezione, tra cui gli Manuela Rima, Arturo Muselli e Proxy Riccio, che hanno condiviso con il pubblico le loro esperienze e il loro amore per il cinema.

I premi del festival sono stati assegnati alle opere più meritevoli, in un’esplosione di talento e creatività. I vincitori delle diverse categorie sono stati:

* Best Comedy Short: Studies for a close up di Nicolò Bressan Degli Antoni

* Best Drama Short: La buona condotta di Francesco Gheghi

* Best Animation Short: Medea di Francesco Romanelli

* Best Campano Short: Sharing Is Caring di Vincenzo Mauro

* Best Documentary Short: Il tempo negato di Maurizio Dall’Acqua

* Best Documentary Feature: Fakir di Roman Duric

* Best Music Video: Volevo essere un duro di Tommaso Ottomano

* Young Audience Award: Studies for a close up di Nicolò Bressan Degli Antoni

* Best Short Film: Sharing Is Caring di Vincenzo Mauro

Durante la serata, sono stati assegnati anche il Premio Digital Cinema Crew, il Premio Ossorosso ad Andrea Zavagli e il Premio Iris, oltre al Premio Speciale alla Carriera a Peppe Lanzetta.

La serata si è conclusa con una festosa celebrazione, grazie alla collaborazione di L’Olandesino di Gaetano Menna e Cantine Adele Musella, che hanno offerto al pubblico una suggestiva esperienza gastronomica e vinicola.

Un’edizione che ha riscosso un enorme successo e ha confermato ancora una volta l’importanza del Nano Film Festival come vetrina per il cinema giovane e indipendente. L’appuntamento è già fissato per l’edizione del prossimo anno, con l’augurio di un ritorno ancora più straordinario.