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Concluso con successo “Libri in scena! 2026 – Voce alle donne” a cura dell’associazione Ilmiofuoriorario. Il festival si inserisce nell’ambito della rassegna del Comune di Napoli Marzo Donna 2026 “Il tuo nome. Donna! Chi siamo e da dove siamo partite”.

Un libro, un autore e un palco per metterlo in scena, tra musica e drammatizzazione. E’ questa la formula vincente di “Libri in scena” che in questa edizione tutta al femminile ha previsto due appuntamenti: il 15 marzo al Teatro della Biblioteca comunale Annalisa Durante a Forcella con la presentazione teatralizzata e musicata del libro di Maria Rosaria Selo “ Fiori di vetro” edizioni vulcaniche con le suggestioni musicali a cura del musicista Marco Gesualdi con la cantante Silvia Romano e le letture recitate interpretate dai giovanissimi attori de La Scuola di Cinema di Napoli di Roberta Inarta; il secondo appuntamento si è svolto venerdì 20 marzo presso la Sala della Loggia al Maschio Angioino con il libro “L’amore impossibile” di Chiara Tortorelli, edizioni Homo Scrivens, con il musicista Marco Gesualdi e Valeria di Stefano voce e la teatralizzazione degli attori de La Scuola di cinema di Napoli di Roberta Inarta.

“Questa edizione in rosa di Libri in scena ci ha davvero commosso. Tante le persone che sono intervenute apprezzando un lavoro che mette in comunicazione gli autori con i lettori attraverso i libri. Il nostro format, che da anni portiamo avanti, speriamo di riproporlo a breve in altri luoghi cittadini”, ha concluso Maria Ammaturo, presidente dell’associazione Ilmiofuoriorario.