Conferenza Unesco, l’incontro a Castel Sant’Elmo e San Martino

Castel Sant’Elmo e la Certosa di San Martino hanno avuto un ruolo centrale nella giornata inaugurale della seconda edizione della Conferenza UNESCO “Cultural Heritage in the 21st Century”, in corso a Napoli dal 4 al 6 giugno 2025.

I due prestigiosi siti culturali, parte dei nascenti Musei nazionali del Vomero, hanno infatti accolto le delegazioni internazionali partecipanti all’evento.

Al termine della prima giornata di lavori, gli ospiti sono stati ricevuti a Castel Sant’Elmo, dove hanno potuto ammirare l’eccezionale panorama sulla città, accompagnati da una suggestiva performance di danza della Compagnia Funa.

Successivamente, la delegazione si è spostata alla Certosa di San Martino. Alla visita hanno preso parte il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il Direttore Generale UNESCO Audrey Azoulay, il Direttore Generale Musei Massimo Osanna, il Direttore ad interim dei Musei nazionali del Vomero Luigi Gallo e la Direttrice ad interim della Direzione regionale Musei nazionali Campania Luana Toniolo, accompagnati dai funzionari del museo.

Il percorso di visita ha incluso tappe significative: la Chiesa barocca con la sua sagrestia, la Sala della Meridiana, il Quarto del Priore, dove particolare attenzione è stata riservata al “San Sebastiano” di Ribera , la Loggia del Priore, la Tavola Strozzi – opera iconica del museo esposta nella sezione Immagini e memorie, dotata di una nuova scenografica illuminazione – e, infine, il Chiostro Grande. Qui, in un’atmosfera intima e suggestiva, si è tenuta l’esibizione della cantante e attrice napoletana Lina Sastri, che ha interpretato celebri brani della tradizione musicale partenopea, regalando al pubblico un momento di condivisione immerso nella bellezza artistica del complesso monumentale e nel panorama serale sul Golfo di Napoli.

Castel Sant’Elmo e la Certosa di San Martino si confermano, così, luoghi d’elezione dello scenario culturale napoletano, dove patrimonio storico-artistico e paesaggi mozzafiato creano un connubio ineguagliabile.