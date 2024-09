Congresso docenti formazione musicale

- pubblicità -

A Napoli, dal 26 al 28 settembre presso la biblioteca Fra’ Landolfo Caracciolo” nella prestigiosa cornice del Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore, messa a disposizione dall’Accademia di Belle Arti di Napoli, si svolgerà il II Congresso Nazionale dell’ANDA- Associazione Docenti AFAM – Alta Formazione Artistica e Musicale.

Un appuntamento annuale dedicato al mondo dell’AFAM di cui fanno parte Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali di Danza e d’Arte drammatica, Conservatori di Musica e Istituti di Design, che ha scelto Napoli per approfondire, tematiche, relazioni e attività relative all’intera comunità. L’ANDA con il convegno annuale ha come obiettivo infatti offrire al mondo artistico e scientifico e a tutto il comparto AFAM un efficace contributo di informazioni, di idee e di soluzioni legate al contesto nazionale e internazionale.

Tre giorni, tre tavole rotonde, oltre ottanta relatori con relazioni libere che si confronteranno su temi artistici e scientifici, affiancati da momenti laboratoriali e presentazioni di progetti rivolti al mondo della didattica e della ricerca nell’AFAM. Le tavole rotonde tematiche dedicate alla governance, alla ricerca e alle innovazioni nel mondo dell’arte vedranno la partecipazione di rappresentanti istituzionali ed esperti del settore dialogare sulle prossime sfide e il futuro dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.

Un indispensabile momento di confronto impreziosito dalla visita alla Biblioteca del Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella “ di Napoli e dal Concerto dell’orchestra giovanile Sanitansamble che si terrà venerdì 27 settembre alle ore 19.00 nella Basilica di Santa Maria della Sanità con ingresso libero.

“Questo appuntamento annuale – afferma Antonio Caroccia Presidente dell’ANDA – è un importante momento di confronto e di crescita per l’AFAM, la presenza di numerosi e prestigiosi relatori, di professori dell’AFAM è un segnale molto significativo, di gran vivacità, che fa ben sperare per il futuro di questo settore in continua crescita”