Continuano gli appuntamenti ai Giardini la Mortella di Ischia

- pubblicità -

Prosegue con grande consenso da parte del pubblico il cartellone estivo serale dedicato alla musica sinfonica al Teatro Greco dei Giardini la Mortella.

Giovedi 3 luglio sul palco salirà la sprizzante Oxford University Jazz Orchestra, la più prestigiosa tra le realtà jazzistiche del famoso ateneo oxfordiano, i cui concerti registrano regolarmente il tutto esaurito, anche ad Ischia. L’orchestra, al Teatro Greco, presenterà sia brani del repertorio classico per Big Band che del jazz moderno, con musiche di Duke Ellington e Count Basie e composizioni contemporanee di Jacob Mann e Snarky Puppy. Che si tratti di oscillare tra ritmi swing ritmati o di offrire delicati slanci sonori per una ballata, la Jazz Orchestra riesce a combinare ricchezza e complessità degli arrangiamenti con la piacevolezza delle melodie e della sezione ritmica, impreziosite dalla splendida voce della cantante Phoebe Blue, cantautrice, bassista, compositrice e classicista oltre che studentessa in uno dei college di Oxford, il Balliol.

Il concerto si terrà alle ore 21.00.

Info e prenotazioni: lamortella.org

In allegato immagine di repertorio.

Venerdi 4 luglio le conferenze di “Progetto Kepos” si spostano a Villa Arbusto

Gli appuntamenti culturali promossi dalla Fondazione Walton proseguiranno anche venerdì 4 Luglio quando a Villa Arbusto si svolgerà il quarto appuntamento del ciclo di conferenze di Progetto Kepos, Incontri di Archeologia e Paesaggio. Tema del dibattito “Restauro e valorizzazione del patrimonio culturale di Ischia”. Interventi della Soprintendenza tra tutela e ricostruzione post sisma.

Ne parlerà l’architetto Marco De Napoli, funzionario architetto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Napoli – area metropolitana, che affronterà il tema della tutela nelle attività di restauro sul territorio di Ischia.

Le attività di restauro presuppongono interventi conservativi, quali manutenzione, prevenzione e risanamento finalizzati a tutelare il bene comune. In particolare le attività di restauro post sismico ad Ischia sui beni architettonici, di cui la Soprintendenza per competenza giuridica ha l’alta sorveglianza, impongono agli Enti Pubblici coinvolti l’adozione di linee guida d’intervento condivise, in una visione armonica di valorizzazione e sviluppo delle risorse del territorio dell’isola d’Ischia.

Il dibattito si aprirà con il saluto della presidente della Fondazione Walton Alessandra Vinciguerra. Moderatrice, Mariangela Catuogno, direttore scientifico del Progetto Kepos.

L’evento si svolgerà alle ore 18:30, ad ingresso libero.

Fondazione William Walton La Mortella |Relazioni con i Media

Barbara Sabatini

Cell: +39 335 6489853

press@lamortella.org