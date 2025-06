Continuano gli appuntamenti ai Giardini La Mortella

- pubblicità -

Prosegue con grande successo di pubblico la stagione cameristica promossa dalla Fondazione Walton ai Giardini La Mortella di Ischia. Sabato 7 e domenica 8 giugno è attesa la performance del Trio Avel formato da Piero Cinosi, pianoforte, Alban Lukaj, violino e Raffaella Cardaropoli, violoncello. Nonostante la giovanissima età, i tre musicisti hanno già al loro attivo una notevole attività concertistica ed hanno conseguito primi premi in numerosi concorsi internazionali.

Di grande rilevanza musicale il programma che la formazione presenterà alla Mortella con brani di Haydn, Debussy e Brahms: in particolare di Johannes Brahms verrà eseguito il trio op. 8, opera giovanile scritta nel 1854 e sottoposta a revisione dal compositore stesso molti anni dopo, uno dei capolavori cameristici di ogni tempo, che alterna intensità drammatica a momenti intensamente lirici ed appassionati.

L’appuntamento è alle ore 17.00 presso la Recital Hall.

Info e prenotazioni: lamortella.org

Giovedi 12 giugno terzo appuntamento con “Kepos”. Si parlerà di “identità culturale” fra overtourism e “fuga dei cervelli” dall’Isola Verde

Ai Giardini la Mortella è atteso anche il terzo appuntamento con “Kepos” il ciclo di incontri promosso dalla Fondazione Walton per valorizzare il patrimonio archeologico ischitano. Giovedì 12 Giugno alle ore 19:00 presso la Recital Hall è in calendario un dibattito a più voci sul tema “Cultura è cittadinanza. Esperienza pratiche e futuri possibili”. Una riflessione necessaria in una realtà come Ischia, la cui ricca tradizione locale rischia di essere smarrita, perdendo la sua identità culturale e disperdendo le capacità creative delle nuove generazioni, fra overtourism e “fuga dei cervelli”.

Il confronto prenderà spunto dal libro di Ledo Prato, “Cultura è cittadinanza. Esperienze, pratiche e futuri possibili” e si animerà con gli interventi del Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Fabio Pagano, e del giornalista ischitano Benedetto Valentino. L’obiettivo è stimolare una riflessione sul concetto di cultura come fattore di coesione sociale in grado di invogliare i giovani, i cittadini e le associazioni culturali nella costruzione di comunità generative, operose.

L’incontro si aprirà con i saluti della presidente della Fondazione Walton Alessandra Vinciguerra, mentre il dibattito sarà moderato dalla Mariangela Catuogno, direttore scientifico del Progetto Kepos.

L’ingresso è libero a partire dalle 18.30.