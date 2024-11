Conversazione con Frank Matano su RaiPlay

- pubblicità -

Così Frank Matano durante la diretta a Conversazione

“Il mio nome me lo ha dato proprio Giovanni Benincasa. Dopo esserci vista al primo appuntamento, sull’uscio della porta prima che me ne andassi, mi ha suggerito di chiamarmi Frank, visto che mia mamma è americana. Quindi io come un trovatello ho avuto il nome da Benincasa”

“Insieme a un mio amico andavo alle 2 di notte a Cologno Monzese, dove c’è l’ufficio delle Iene, a rubare le loro magliette, quelle con la scritta “Iene” sopra, per regalarle ai miei amici giù al paese. Non lo avevo mai detto prima ora lo sanno tutti! ”

“Conversazione” è il nuovo programma di Giovanni Benincasa prodotto da Rai Contenuti Digitali e Transmediali, in diretta su RaiPlay dal lunedì al venerdì alle 15.30. Chiamando il numero 0637722220 il pubblico è messo in contatto con ospiti famosi. Le “conversazioni” saranno moderate da una “Voce fuori campo” che inviterà a dire cose interessanti e a tenere alto il livello del dialogo, altrimenti la telefonata sarà bruscamente interrotta.

“Conversazione” prodotto da Rai Contenuti Digitali e Transmediali, è un programma di Giovanni Benincasa, scritto con Francesco Mileto e realizzato con Vittorio Simonelli è disponibile al link

