Corrispondenze: un libro in mostra ai Magazzini Fotografici

- pubblicità -

Magazzini Fotografici è lieto di presentare “Corrispondenze, un libro in mostra” il progetto espositivo della fotografa Yvonne De Rosa frutto del laboratorio curatoriale realizzato in collaborazione con gli allievi della Scuola di fotografia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

La mostra rappresenta un’affascinante fusione tra arte visiva, documentazione storica e indagine psicologica, raccolte nel testo “Corrispondenze” edito dalla Roberto Nicolucci Editore, in cui la scrittura a mano diventa protagonista, narrando storie d’amore senza tempo che connettono passato e presente.

Grazie al contributo della grafologa Rosa Maria Cinquegrana, l’autrice ha analizzato le lettere d’amore ritrovate dopo più di un secolo di due coppie – Francesco e Ida, Magda ed Edoardo – facendo emergere temi universali come amore, desiderio e memoria. La mostra non è semplicemente l’esposizione di un libro, ma del processo che lo ha generato. Sono esposti materiali ritrovati, elementi che hanno acceso la ricerca e dato origine al progetto. Fotografie, documenti, tracce visive e testuali ricompongono il tessuto che ha portato alla realizzazione del libro, rendendo visibile il processo dietro l’opera. Le geometrie dell’allestimento, realizzate dall’architetta Taryn Ferrentino, riflettono quelle dei carteggi: due corrispondenze asimmetriche.

«Pubblico e privato – dice Simone M. Azzoni – si intrecciano in “Corrispondenze”, dove scrittura e fotografia diventano tracce di memoria universale, legando frammenti di vite e immaginazione in una narrazione senza tempo».

L’evento nasce con una duplice valenza culturale e sociale. Il ricavato delle vendite del libro e delle opere saranno destinate a raccogliere fondi per sostenere le attività culturali di Magazzini Fotografici, dall’altro esso rappresenta la parte conclusiva del laboratorio che la fotografa ha realizzato con gli studenti di fotografia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Durante il laboratorio i ragazzi hanno approfondito tutte le fasi del processo curatoriale, firmando la loro prima esperienza come curatori e lavorando a stretto contatto con l’artista.

L’evento è a cura di Fabrizia Bastino, Brando Bonafè, Massimiliano Caccamo, Lucrezia D’Angelo, Martina Di Bellonia, Nicola Esposito, Emanuele Mancuso, Ivan Nocera, Maria Teresa Perdonà, Fiammetta Pignatelli, Ana Puga, Giuseppa Ricciardi, Claudia Scognamiglio.

Magazzini Fotografici nasce da un’idea di Yvonne De Rosa con lo specifico intento di creare un presidio culturale, uno spazio no profit che avesse come obiettivo la divulgazione della fotografia finalizzata alla creazione di un dialogo che sia occasione di scambio e di arricchimento culturale. All’interno dei suoi spazi Magazzini Fotografici ospita un book shop no profit interamente dedicato ai libri fotografici.

Visitare la mostra:

La mostra sarà visitabile dall’8 febbraio al 30 marzo 2025 presso Magazzini Fotografici, in Via San Giovanni in Porta, 32, Napoli. Orari: – mercoledì – Sabato: 11:00 – 13:30 / 14:30 – 20:00 – Domenica: 11:00 – 14:00 Per informazioni e prenotazioni: magazzinifotografici@gmail.com | Tel. 338 640 3215