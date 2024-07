Corso di Audiodescrizione a cura di Canoneinverso, consegna attestati giovedì 11

Giovedì 11 luglio alle ore 18:00 presso il Circolo ILVA di Bagnoli, via Coroglio 90 si terrà la cerimonia consegna degli attestati di frequenza di 35 allievi che hanno completato il corso di Audiodescrizione per non vedenti organizzato dall’associazione Canoneinverso Aps/Ets. Un corso unico e inclusivo a cui hanno partecipato studenti dall’Italia e dall’Estero.

Alla cerimonia saranno presenti i rappresentanti degli Enti che hanno patrocinato moralmente il corso: Antonio Parlati – Direttore Rai Napoli; Antonio Marciano – Presidente Fondazione Campania Welfare; Mimmo Falco – Vice Presidente Ordine dei Giornalisti della Campania; Luigi Carbone – Presidente Commissione Cultura Comune di Napoli; Maurizio Gemma – Direttore Film Commission Campania; Giovanni Capasso – Presidente Circolo ILVA Bagnoli.

L’audiodescrizione è una tecnica impiegata per rendere i programmi televisivi, il cinema, il teatro, l’opera, i musei e le altre forme di intrattenimento accessibili a tutti i non vedenti e ipovedenti. Ė il mezzo più importante per consentire alle persone cieche di accedere alla componente “visiva” dei contenuti. Attraverso una traccia audio vengono infatti esplicitati allo spettatore disabile sensoriale le ambientazioni, i costumi, gli spazi e i movimenti. L’accessibilità è una pratica inclusiva, una delle più importanti pratiche di accessibilità, che permette di rendere fruibile un contenuto audiovisivo o multimediale ai disabili sensoriali.

Se pensiamo alla normativa, dal 2001 la circolare Bassanini, esorta a corredare di audiodescrizioni i componenti multimediali, incoraggiando gli autori a farne uso e invitandoli a sfruttarli per assicurare l’accesso alle informazioni a una sempre più vasta platea di utenti.

L’offerta di prodotti audiovisivi audiodescritti ha una applicazione vastissima e viene proposta sia nelle trasmissioni televisive, al cinema che in siti web e addirittura su applicazioni per smartphone.

La preparazione degli allievi iscritti al nostro corso si è sviluppata particolarmente nel mondo televisivo e cinematografico, l’alto rendimento raggiunto dai partecipanti, nei sei mesi di lavoro, ha confermato la validità didattica espressa nelle lezioni ed un elevato grado di professionalità.