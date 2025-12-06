CortiSonanti, giovedì 11 serata conclusiva

- pubblicità -

Sarà il Cinema America Hall di Napoli a ospitare giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 18 la serata conclusiva della XVI edizione di CortiSonanti, il festival internazionale del cortometraggio diretto da Nicola Castaldo, Mauro Manganiello e Agostino Caprio.

Organizzato da AlchemicartS con il sostegno della Regione Campania – Film Commission e il patrocinio del Comune di Napoli, “CostiSonanti 2025” presenta quest’anno 43 opere selezionate tra le 3478 iscritte al concorso, provenienti da 80 Paesi.

“Ambiente e cambiamento climatico” è il tema scelto per questa edizione che rinnova la collaborazioni con alcune tra le più importanti realtà ambientaliste locali e nazionali: WWF Napoli, Primaurora, CSI Gaiola, Premio GreenCare, Gea Ets, Tuenda, Fondali Campania, Associazione Eco Culturale, N’SeaYet, Let’s do it!, Cleanup, Mare Vivo onlus.

Selezionate dalla 3 giurie (giovani, tecnica e d’onore) presiedute Sergio Brancato – docente dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna -le opere finaliste quest’anno sono suddivise in 8 sezioni: corti italiani, corti internazionali, animazione, documentari, sport, ECOrti, videoclip musicali e la sezione DNA dedicata alle produzioni campane e ai talenti del territorio.

Tra i lavori finalisti (in proiezione dall’8 al 10 dicembre, dalle 10.00 alle 13 al Cinema Pierrot di Ponticelli e visibili on-demand sulla piattaforma cortisonanti.it) saranno proclamati i vincitori nel corso della serata finale dell’11 dicembre al Cinema America Hall, condotta da Lorenzo Crea, che si aggiudicheranno la statuetta realizzata dallo scultore Domenico Sepe, oltre alla promozione in sale cinematografiche e luoghi dedicati.

A contendersi la vittoria come miglior cortometraggio internazionale sono lo spagnolo “3000 elephants” di Miguel Piedrafita e Israel Carrillo, il corto iraniano “And Next Year, When Spring” di Saeid Asadi e Mehdi Boroumand (già presentato al Giffoni Film Festival), l’italo-coreano “Lovers’ Story: fragment(s)” di Marta Irene Giotti, il turco “At the end of the day” di John Shehata e “I’m not a Robot” di Victoria Warmerdam, coproduzione Belgio/Olanda che ha trionfato all’ultima edizione degli Oscar.

Nella sezione corti italiani, invece, sono in gara “Pinocchio Reborn” di Matteo Cirillo (con Giulio Scarpati nei panni del protagonista), “Mare contro” di Paola Verardi (finalista al Globo d’Oro), “Il racconto di Ester (Esther’s tale)” di Simone Barletta (con Andrea Roncato), “Cassius” di Piergiorgio Idà Lojercio, “In the Box” di Francesca Staasch (con Lino Guanciale), “Aruna” di Valerio Di Lorenzo e “Aut Aut” di Paolo Rollo.

La serata conclusiva di CortiSonanti 2025 – ad ingresso gratuito – vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo del cinema e della cultura, oltre ai protagonisti dei lavori presentati nel corso della sedicesima edizione del festival. Tutti i cortometraggi delle varie sezioni in concorso sono visibili anche on-demand sulla piattaforma cortisonanti.it.

PER INFO E CONTATTI :

Facebook: https://www.facebook.com/festivalcortisonanti

Instagram: https://www.instagram.com/festival_cortisonanti

Sito Web: https://www.cortisonanti.it