CortiSonanti, la finale venerdì 29 al Metropolitan

Si terrà venerdì 29 novembre (dalle ore 18 ) al Cinema Metropolitan di Napoli, la serata finale della XV Edizione di CortiSonanti, il Festival Internazionale di Cortometraggi diretto da Nicola Castaldo, Mauro Manganiello e Agostino Caprio.

Nel corso della finale, condotta da Lorenzo Crea, saranno premiati i corti vincitori di questa edizione che ha visto in gara 45 lavori selezionati tra le oltre 2400 opere provenienti da 75 paesi del mondo. Organizzata da AlchemicartS, finanziata dalla Regione Campania – Film Commission e patrocinata dal Comune di Napoli, la fase finale del festival (25-29 novembre) propone come tema quest’anno “il cambiamento climatico”, puntando a orientare il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti del pianeta.

Il tutto grazie al supporto di diverse realtà ambientaliste come WWF Napoli, Primaurora, CSI Gaiola, Premio GreenCare, Gea Ets, Tuenda Aps, Fondali Campania Aps, Associazione Eco Culturale, N’SeaYet, Let’s do it!, Cleanup, Mare Vivo onlus.

CortiSonanti 2024 si articola in 7 sezioni: video musicali, cortometraggi italiani, cortometraggi internazionali, documentari, animazione, sport, ECOrti oltre a 2 contest speciali: la Cittadella del Corto e il Social Short Web. Quest’anno torna nuovamente in cartellone anche la sezione speciale DNA, incentrata sulle produzioni locali. Questa sezione offre un’importante piattaforma per valorizzare i talenti e le risorse del territorio campano, rafforzando il legame tra la tradizione culturale regionale e le nuove generazioni di autori e registi emergenti.

In nomination come miglior cortometraggio internazionale, spiccano le già premiate opere: “An Irich Goodbay” di Tom Berkeley e Ross White, vincitore del premio Oscar 2023, la pellicola irlandese “Room Taken” di TJ O’Grady-Peyton, candidato all’Oscar 2023, il cortometraggio greco “Wings” di Fivos Imellos, il corto statunitense “Lemon Tree” di Rachel Walden, “Aerolin” di Alexis Koukias-Pantelis e gli spagnoli “No Wolves No Lambs” di José Luis Acosta e “Dig” di Jandro.

Per la categoria corti italiani sono in gara “154” di Andrea Sbarbaro e Riccardo Copreni (con Lino Storti), “Rasti” di Paolo Bonfadini e Davide Morando (con Lino Guanciale e Eleonora Giovanardi), “Dopo zerocalcare” di Gabriele Vivante, “In Spirito” di Nicolò Folin (in concorso a Cannes), “Bob and Weave” di Adelmo Togliani (Con Alessandro Benvenuti e Bianca Guaccero), “L’Acquario” di Gianluca Zonta e “Stanza 5” di Rosario Capozzolo, interpretato da Milena Vukotic.

I vincitori delle varie sezioni in concorso (visibili anche on-demand sulla piattaforma cortisonanti.it), riceveranno la prestigiosa statuetta realizzata dal maestro scultore Domenico Sepe, simbolo del Festival CortiSonanti, oltre alla promozione delle proprie opere in sale cinematografiche e luoghi dedicati. Sono previsti, inoltre, premi in denaro e riconoscimenti/targhe per Best Prize, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior attore protagonista, migliori costumi di scena, miglior attrice protagonista e miglior fotografia.

La serata conclusiva del festival – ad ingresso gratuito – vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo del cinema e della cultura, come il CEO di “We Short” Alessandro Loprieno, il direttore artistico del Festival di Parigi Jenna Suru e Laura Nobile, CEO della Sartoria Tirelli, vincitrice di numerosi premi Oscar grazie ai costumi iconici realizzati per film come “Il Casanova” di Fellini, “Amadeus”, “L’età dell’Innocenza”, “Titanic” e “Marie Antoinette”. Attesi, inoltre, Emmanuela Spedaliere (Direttore Generale Teatro di San Carlo), Cristiano Anania (fondatore di Associak), la sceneggiatrice e coreografa Anna Cuocolo, il regista Eitan Pitigliani, il promoter musicale Lele Nitti, il cantautore Pasquale Autorino aka Siermond, il regista Gianluca Zonta, le attrici Emanuela Annini e Francesca Santariello, gli attori Antonio Isabettini e Francesco Piccirillo.

Sito Web: https://www.cortisonanti.it

Facebook: https://www.facebook.com/cortisonanti

Instagram: https://www.instagram.com/festival_cortisonanti