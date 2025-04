Così parlò Luciano De Crescenzo, mercoledì 16 il podcast online

- pubblicità -

Esce il 16 aprile il nuovo podcast Original RaiPlay Sound “Così parlò Luciano De Crescenzo”, scritto e narrato da Luigi Di Dieco, con le voci di grandi amici e colleghi del mondo dello spettacolo tra cui Renzo Arbore, Nino D’Angelo, Alessandro Siani, Mara Venier, Francesco Pannofino, Marisa Laurito, e gli affetti più cari che raccontano la vita di una delle personalità più affascinanti del nostro tempo.

Partendo da brevi cenni biografici, tratti dall’autobiografia ufficiale scritta dal maestro De Crescenzo, il podcast si snoda attraverso un percorso di domande e risposte sui temi principali della vita che, inevitabilmente, prende spunto dalla letteratura e dai contributi audio e video dell’ autore.

In “Così parlò Luciano De Crescenzo” vita, opere, pensieri, libri, film; e ancora la passione per la filosofia, gli amici, la famiglia e l’Amore per Napoli.

Nel podcast gli ospiti intervengono partendo dalle tematiche affrontate nelle varie puntate, aprendosi poi a un mare di ricordi condivisi con il Maestro. Partecipano al coro di voci e pensieri: Paola De Crescenzo (figlia), Michelangelo Porzio De Crescenzo (nipote e Presidente dell’Associazione Culturale “Luciano De Crescenzo”), Renzo Arbore, Marisa Laurito, Roberto D’Agostino, Enzo D’Elia (storico agente), Andy Luotto, Silvia Annicchiarico, Gegè Telesforo, Nino Frassica, Renato Ricci, Isabella Rossellini, Benedetto Casillo, Marina Confalone, Ugo Porcelli, Nino D’Angelo, Mara Venier, Alessandro Siani.