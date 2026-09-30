CuciNights, la quinta edizione a Ponticelli

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Torna CuciNights, la rassegna dalla durata trimestrale, che unisce lo spettacolo dal vivo e la gastronomia della cucina sociale CuciNapoli Est presso il Centro polifunzionale Ciro Colonna di Ponticelli.

Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione è promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Affabulazione 2026” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. CuciNights è a cura di Collettivo lunAzione e APS Bus Theater.

Il programma

Dal 1° ottobre al 4 dicembre 2026, il programma si articola in 1 walking act, 4 spettacoli comici e serate funky, 7 laboratori e, come sempre, tantissimo buon cibo dalla cucina di CuciNapoli Est.

Dal debutto nel 2022 CuciNights ha costruito anno dopo anno una comunità di spettatori in costante crescita, radicata nel quartiere e capace di attrarre pubblico anche da fuori i confini della periferia est di Napoli.

Il format resta fedele alla sua formula originaria: al termine di ogni spettacolo seguono gli assaggi sonori after show, consumazioni a tema progettate dalle cuoche di CuciNapoli Est e accompagnate dai Dj Set dalle sonorità jazz-funk. Il cibo, in questo modo, non è un semplice corollario, ma un dispositivo di relazione che prolunga la performance in un momento di scambio collettivo.

Il cartellone attraversa la varietà del teatro comico e umoristico contemporaneo, la clownerie, il mimo e le arti circensi, fino alla Commedia dell’Arte.

Primo appuntamento sabato 3

3 ottobre, ore 12:00 — Walking act inaugurale

Una performance urbana che invade le strade del quartiere e si fonda sull’interazione con i passanti. Una performance itinerante di grande impatto visivo e scenografico con l’esibizione di artisti di strada, trampolieri e giocolieri, accompagnati dalle sonorità di un originale triciclo musicale. Il momento inaugurale è concepito per valorizzare lo spazio urbano attraverso il linguaggio della festa e dello spettacolo. A cura di Bus Theater e Macadam. Partenza da Viale Margherita fino a Piazza Vincenzo Aprea, a Ponticelli.

Maura Bloom venerdì 9

9 ottobre, ore 21:00 — Maura Bloom (spettacolo speciale)



Presso Centro Polifunzionale Ciro Colonna Via Curzio Malaparte 42 – Napoli

La prima serata di spettacolo della rassegna è affidata a Maura Bloom. L’autrice, attrice e performer napoletana ha fatto della satira di genere il suo tratto distintivo. Dopo quindici anni in Francia, ha creato un universo comico popolato da personaggi — Bambolotto, Principesso — che rovesciano ruoli e stereotipi con un’ironia surreale. Sul palco come sui social network, dove conta una community di oltre sessantamila persone, denuncia il maschilismo e il patriarcato attraverso la parodia, trasformando il riso in uno strumento di messa in discussione.

Attraverso la satira, l’ironia e il paradosso costruisce un universo narrativo in cui i ruoli di genere, le convenzioni sociali e gli stereotipi vengono ribaltati e osservati da una prospettiva inaspettata. Bloom attraversa stereotipi, relazioni, matrimonio, sensibilità e desiderio di procreazione costruendo una serata tra comicità, ironia e sarcasmo. Lo spettacolo è per un pubblico adulto.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti / prenotazione tramite Eventbrite.

Venerdì 16 Bus Theater Circus Cabaret

16 ottobre, ore 21:00 — Bus Theater: Circus Cabaret con live jazz band

Bus Theater presenta un cabaret circense che mescola acrobazia, danza, burlesque, mimo e musica dal vivo. Fenomeni da baraccone, danzatori, clown, attori e saltimbanchi del teatro viaggiante per la prima volta accompagnati dai Cantiere Tzigano, una speciale acoustic live band. In scena Moira (the Hostess), Ilaria Cecere, Rudy Caggiano (il clown), Yuri Parascandalo (l’illusionista) e Alessio Ferrara (il giocolorie).

Venerdì 13 novembre Dirty Talk

13 novembre, ore 21:00 — Dirty Talk + dj set

Sonorità funk e sound con DJ Rallo e altri special guest per lo spettacolo Dirty Talk. Dirty Talk è un format di hybrid comedy che crea uno spazio di condivisione. Il microfono e il palco come strumenti di comunicazione in cui il vero centro è sempre il tema: il sesso. Gli attori Renato Bisogni, Claudio Fidia e Marco Montecatino si sono dati solo due regole: parlare di sesso e parlare sporco. Il dialogo e la risata come veicoli per sconfiggere la solitudine nelle proprie debolezze. Lo spettacolo è per un pubblico adulto.

In ambito drammaturgico il dirty talk viene utilizzato nel teatro contemporaneo, nel cinema e nella stand-up comedy per caratterizzare i personaggi ed esplorare dinamiche di potere. Serve come strumento provocatorio per rompere i tabù sociali, generare reazioni viscerali nel pubblico e dare massimo realismo a scene di forte tensione erotica o conflittuale.

Giovedì 22 novembre Stivalaccio Teatro

22 novembre, ore 21:00 — Stivalaccio Teatro + dj set

Stivalaccio Teatro è una delle compagnie di riferimento della Commedia dell’Arte contemporanea in Italia. Vincitrice del Premio ANCT 2023 per il teatro popolare e la Commedia dell’Arte, e insignita di numerosi riconoscimenti internazionali, dal 2026 assume la direzione del 79° Ciclo di Spettacoli Classici del Teatro Olimpico di Vicenza. Il suo lavoro coniuga la ricerca filologica sulla tradizione con una costante sperimentazione sulle possibilità espressive di questa forma antica nel presente.

Martedì 27 novembre Mise en Place

27 novembre, ore 21:00 — Mise en place!

Restituzione finale dei laboratori a cura di SongArt, N:EA, Bimbi Cosmici, Albero della Vita, Trerrote e TKC Movement. Una giornata di performance aperta al quartiere, in cui il percorso laboratoriale diventa spettacolo condiviso.

CuciNights 5 amplia la propria azione sul territorio attraverso collaborazioni con enti quotidianamente impegnati a Ponticelli: presso il Centro Colonna operano Maestri di Strada Onlus, SongArt e Bimbi Cosmici; presso lo Spazio Metamorfosi sono attivi Albero della Vita, N:EA e TCK Movement. Insieme curano laboratori teatrali, musicali e di break dance per bambini, adolescenti e adulti, le cui restituzioni confluiranno in Mise en place!. La partecipazione giovanile si amplia inoltre con laboratori dedicati e la realizzazione di un podcast.

6 laboratori

La giornata conclusiva del 27 novembre raccoglie le restituzioni di sei percorsi laboratoriali, riuniti in una performance durational composita e inedita, con spazio anche per Studio Cutro di Collettivo lunAzione, lavoro in progress sul Sud come “confino” comico. Tra i laboratori si segnala Pro Memoria podcast, che realizzerà un podcast in 4 episodi con partecipanti under 25 sulle vittime innocenti della criminalità organizzata di Ponticelli, sviluppando il progetto performativo elaborato per CuciNights nel 2024 e 2025.

I laboratori sono: SongLab (SongArt) — musica per adolescenti sulle radici funky dell’hip hop; Parole in orbita (ludoteca Bimbi Cosmici, gestita da TerradiConfine) — letture drammatizzate per bambini da 1 a 6 anni con esiti scenici; Levante. Teatro ed Est (N:EA) — laboratorio teatrale per adulti; Emozioni in scena (Albero della Vita) — esplorazione emotiva attraverso il gioco teatrale, dai 6 ai 14 anni; Urban dance (TCK Movement) — per adolescenti e adulti; Mimo e clown (Bus Theater) — per adolescenti e adulti; Pro Memoria podcast (Collettivo lunAzione) — podcasting sulla narrazione dei parenti di vittime innocenti della criminalità organizzata e sull’impegno antimafia del quartiere.

Le restituzioni sceniche di ciascun laboratorio confluiranno in Mise en place!, una performance complessiva di lunga durata confluiranno in Mise en place!, una performance complessiva di lunga durata.

Contatti

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