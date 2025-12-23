Cultura: a Napoli arriva il “Binario narrante”

- pubblicità -

In occasione del Trentennale del Premio Penisola Sorrentina, la stazione EAV di Napoli Piazza Garibaldi ospita per tutto il periodo natalizio “Il Binario Narrante”, un’installazione culturale che unisce cinema, archivio storico e identità territoriale, trasformando uno dei principali snodi della mobilità campana in uno spazio narrativo e immersivo, come un vero e proprio “piano sequenza”.

Il progetto, sostenuto dalla Fondazione ilCartastorie – Museo Archivio Storico del Banco di Napoli, è ideato e diretto da Mario Esposito, del Premio Penisola Sorrentina, e realizzato da Exibarte Communication, con la partecipazione di Sergio Riolo.

L’allestimento si sviluppa in tre scene e utilizza QR code per accompagnare viaggiatori e turisti alla scoperta dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, favorendo il dialogo tra memoria, cinema e innovazione digitale.

Un’intera sezione è dedicata all’Archivio come giacimento culturale vivo, con fotografie storiche, ritratti istituzionali di Marcello D’Aponte (Presidente della Fondazione ilCartastorie), Orazio Abbamonte (Presidente della Fondazione Banco di Napoli) e Ciro Castaldo (Direttore generale della Fondazione Banco di Napoli) e messaggi ispirazionali su cultura e identità.

Il legame con il cinema nasce dagli spazi dell’Archivio, dove furono girate scene del film “Maccheroni” con Marcello Mastroianni e Jack Lemmon.

Per il Trentennale è stato istituito lo speciale Award ilCartastorie, assegnato a Stefano Dionisi, protagonista – insieme a Simona Cavallari, Violante Placido, Flavio Insinna e Danny Quinn – della scena conclusiva “Identità – i volti del Trentennale”, con uno speciale su Rai Cinema Channel, media partner dell’evento.

«Nel cinema come nell’Archivio le storie non muoiono mai: si trasformano», sottolinea Mario Esposito.

“Il Binario Narrante” rappresenta un benvenuto culturale a Napoli e invita a proseguire il viaggio nella sede dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, in via dei Tribunali.

L’iniziativa si inserisce nel programma “Christmas Experience 30 Plus”, che prevede anche la realizzazione di un workshop – BarCamp all’interno della Food Hall della Stazione il 29 dicembre, con il sostegno della Città Metropolitana di Napoli.