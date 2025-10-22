Cultura in Campania: Identità e Sviluppo, incontro a La Contea

Giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 18.00, il «Centro Studi La Contea» di Napoli ospiterà un importante dibattito dal titolo “Cultura in Campania: Identità e Sviluppo”. L’incontro rappresenta un momento di confronto dedicato al ruolo della cultura come motore di crescita e di valorizzazione del territorio campano.

Interverranno Luciano Schifone, Lucio D’Alessandro e Costanzo Jannotti Pecci,. A concludere i lavori sarà l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che offrirà una riflessione sulle prospettive di sviluppo e sulle strategie per rafforzare l’identità culturale della Campania nel contesto nazionale e internazionale.

