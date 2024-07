Cultura, musica e poesia si incontrano al Maschio Angioino lunedì 15

Lunedì 15 luglio alle ore 17.00 al Maschio Angioino, presso la sala della Loggia, l’Associazione Culturale Noi per Napoli, con il patrocinio morale del Comune di Napoli presenta i lavori del tenore Luca Lupoli, autore del nuovo saggio dal titolo Il Melodramma di Pietro Metastasio, il Primato del Testo, edito dalla casa editrice “Pagine, la giornalista, scrittrice, e della docente di materie letterarie Maria Cuono autrice di Tutto con il cuore, la nuova versione di Verso l’orizzonte, edito dalla casa editrice Kimerik.

Interverranno alla presente kermesse culturale in qualità di relatori il M° Olga De Maio soprano, il dottor Ermanno Corsi,Direttore e giornalista RAI, il professor Ettore Massarese, la dottoressa Lydia Tarsitano. Modera la dottoressa Daniela Merola, giornalista e scrittrice.

La silloge poetica intrisa di sentimenti e personaggi

“La mia silloge poetica è rivolta sia ad un pubblico giovanile che adulto, in cui si affrontano temi vari, che vanno dalla guerra, all’abbandono dei cani.

È un testo molto scorrevole intriso di sentimenti, dall’amicizia, l’amore, ai ricordi di vita vissuti intensamente, alle paure, ai segreti, alle dediche a persone che hanno fatto parte della mia vita come mia madre, il più grande punto di riferimento, ed a personaggi del mondo dello spettacolo conosciuti durante le loro esibizioni”, afferma Maria Cuono.

“Sono molto legata alla lirica su Lorella Cuccarini, dal titolo Verso l’orizzonte, dove metto in evidenza il personaggio e il suo dare al prossimo in modo cordiale. Lorella oltre ad essere una cantante, attrice, conduttrice, si è rivelata un’ottima insegnante di canto ad Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Non ha mai umiliato i suoi alunni, anzi li ha sempre protetti dai continui attacchi verbali di un’altra insegnante di canto. Conosco Lorella da tantissimo tempo ormai e precisamente durante le prove dello spettacolo abbinato alla Lotteria da lei condotto insieme a Gianni Morandi e Paola Cortellesi. È molto attiva sul sociale e attraverso l’Associazione di Trenta Ore per la vita, di cui lei ne è testimonial, ha messo in cantiere tantissimi progetti: tutti andati in porto a sostegno delle fasce più deboli.

L’obiettivo attraverso il progetto Home è anche quello di realizzare una struttura di accoglienza, una “Casa dei Bambini” destinata alle famiglie di minori affetti da gravi patologie. Si tratta di malattie, per lo più rare caratterizzate da un impatto sociale molto rilevante a causa della cronicità, del grado di compromissione funzionale e della ripetuta necessità di contatti con l’Ospedale.

Al centro della cura non c’è solo il bambino, ma l’intero nucleo familiare che deve sostenere il carico assistenziale ed emotivo per la gestione della patologia del proprio figlio percorrendo centinaia di chilometri da tutta Italia.

Si può donare componendo il numero solidale 45516, oppure attraverso la dichiarazione dei redditi donando il 5 per mille, il cui codice è 96335540587.

La prefazione dell’opera è a cura del soprano Olga De Maio.

Il saggio su Metastasio

”Questo secondo lavoro editoriale è un saggio storico-culturale incentrato sulla figura del drammaturgo Pietro Metastasio, dopo quello dedicato all’ Opera ed alla figura del compositore partenopeo Mario Persico, pubblicato l’anno scorso con Aletheia Editore, risale ad un periodo della mia vita in cui stavo terminando gli studi e in cui ho deciso di dedicare il suo tempo”, sostiene Luca Lupoli, autore del recente saggio su Metastasio.

L’opera, basata su un’accurata analisi dei carteggi di Metastasio, introduce una delle figure più importanti del panorama teatrale Settecentesco: Pietro Metastasio, poeta e librettista italiano, considerato uno dei maggiori esponenti del melodramma, una forma di opera lirica caratterizzata dalla fusione di musica e dramma.

Il testo spazia attraverso il pensiero e la personalità dell’autore, conoscibili grazie alle sue famose lettere, note come i carteggi di Metastasio, attraverso cui è possibile una comprensione più approfondita delle sue relazioni personali e professionali e delle sue idee estetiche.

Metastasio è stato il fautore dell’importanza della predominanza del testo sulla musica, tanto da poter poi definire il concetto di teoria metastasiana.

L’opera è arricchita dalle ricerche biografiche, bibliografiche e delle fonti condotte dal soprano M° Olga De Maio, con la prefazione del Prof. Ettore Massarese, rinomato regista, attore, docente di Letteratura Teatrale Italiana e Discipline dello spettacolo presso l’Università Federico II di Napoli, mentre la bella grafica della copertina è stata ideata e realizzata dal Prof. Giuseppe De Maio, docente di Arte e grafico.

Per tutti questi contenuti il lavoro è rivolto sicuramente ad un pubblico di studiosi della storia della musica, agli allievi dei conservatori, dei licei musicali e studenti della facoltà di arte musica e spettacolo, ma anche a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza e l’origine di una tra le forme di arte che oggi è molto amata, sentita e coltivata, proprio nella patria in cui è nato il Melodramma.