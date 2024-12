Cuoremoto, fino a sabato 14 al Maschio Angioino

- Pubblicità -

La Mostra internazionale di Arte e Fotografia “cuoremoto” nasce in sinergia tra l’Associazione artistica e culturale “Caselli” di Napoli e l’Associazione culturale “Virtute e canoscenza” di Bari, come esito naturale dei positivi contatti personali stabiliti dai rispettivi presidenti, l’avv. Franco Girolamo Caselli e la prof.ssa Santa Vetturi, con critici ed esponenti del mondo artistico non solo locale ma anche nazionale ed internazionale.

Essa s’inserisce nell’ambito delle attività di promozione dell’omonima antologia, autofinanziata dagli autori e pubblicata a scopo benefico, a cura di Santa Vetturi, con l’intento di sostenere, attraverso gli introiti, le popolazioni di Turchia, Siria e Marocco, colpite nel 2023 da un disastroso terremoto.

Dopo varie tappe in luoghi istituzionali di Bari e provincia, Moliterno in Basilicata e Ischia Porto, “cuoremoto” approda oggi in una sede prestigiosa quale la “Sala degli Angeli” del Maschio Angioino – Castel Nuovo, con il significativo patrocinio del Comune di Napoli. La collettiva è a tema libero, per consentire a ciascun artista di esprimersi secondo il proprio stile e sentire, ma trova il fil rouge che unisce e dà senso nel progetto di solidarietà che le dà titolo. Espongono 58 tra pittori, scultori e fotografi, presenti nella pubblicazione o vicini ai valori in essa rappresentati, provenienti da diverse regioni italiane, oltre che dai seguenti paesi europei ed extraeuropei: USA, Colombia, Siria, Russia, Palestina, Romania, Bosnia ed Erzegovina, Grecia, Slovenia, Germania, Nord Macedonia. In esposizione anche prodotti artigianali realizzati dagli utenti del Centro Diurno CSISE di Triggiano (BA), durante il laboratorio di ceramica condotto dalla terapista e pittrice di fama internazionale Aldina H Beganovic, cui è affidata la direzione artistica della mostra.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, ad esclusione della domenica, nelle ore 10.00 / 13.00 e 16.00 /18.00, con ingresso libero.