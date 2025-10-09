Da Napoli il gioco di carte delle Winx

- pubblicità -

Nel ventesimo anniversario delle Winx c’è anche Giochi Uniti, realtà partenopea tra le più solide del gioco da tavolo italiano, dietro al nuovo titolo ispirato al celebre universo creato da Rainbow.

L’azienda ha stretto una partnership con Rainbow – Winx Club per il lancio di Winx vs Trix – Sfida per la Fiamma del Drago, in uscita il 29 ottobre 2025, con day one a Lucca Comics & Games.

L’accordo arriva in un anno di forte rilancio dell’iconico franchise legato alle celebrazioni per i vent’anni dalla nascita: oltre alla nuova serie in streaming su Netflix, che segna il reboot grafico delle magiche eroine, il brand celebra due decenni di presenza culturale e commerciale con una serie di iniziative e prodotti tra cui – appunto – un nuovo gioco da tavolo. Secondo i più recenti dati Assogiocattoli e Circana, il mercato dei giochi da tavolo e carte collezionabili in Italia continua a crescere (+7% nel 2024), sostenuto proprio da prodotti legati a brand riconoscibili e intergenerazionali.

“Questa collaborazione rappresenta un incontro naturale tra due mondi che condividono la stessa attenzione per la qualità e la fantasia” spiega Stefano De Carolis, direttore operativo di Giochi Uniti. “Winx vs Trix – Sfida per la Fiamma del Drago nasce per riunire intorno al tavolo famiglie e appassionati, vecchie e nuove generazioni di amanti delle Winx, con un’esperienza rapida, immediata e visivamente curata. Volevamo creare un titolo accessibile ma capace di richiamare l’immaginario che ha fatto crescere una generazione”.

Il gioco propone partite da circa 15 minuti, carte illustrate in quattro colori e token in legno dedicati a Bloom e Icy. Sarà disponibile anche presso lo stand ufficiale Winx a Lucca Comics & Games, con attività speciali legate alle celebrazioni del ventennale.

“Per noi è un modo di essere parte del ritorno di un’icona pop che ha segnato l’immaginario collettivo” aggiunge De Carolis. “Giochi Uniti vuole offrire ai giocatori di oggi la possibilità di riscoprire la magia delle Winx in un formato nuovo, che unisce gioco, narrazione e memoria”. Winx vs Trix – Sfida per la Fiamma del Drago sarà disponibile dal 29 ottobre 2025 nei negozi specializzati, sui principali e-commerce e presso i rivenditori autorizzati.