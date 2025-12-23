Dacia Maraini racconta ai ragazzi Elsa Morante, anteprima del cortometraggio

- pubblicità -

Grande emozione questa mattina presso la libreria “Luce” per la proiezione del cortometraggio “Dacia Maraini racconta ai ragazzi Elsa Morante”, realizzato da Iki e Gilda Notarbartolo e Umberto Amicucci. Il film è centrato sull’intervista esclusiva realizzata dalla direttrice del Premio Morante, Tiuna Notarbartolo, alla grande scrittrice candidata al Nobel, Dacia Maraini.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante, ha visto la presenza del consigliere della città Metropolitana di Napoli Domenico Marrazzo, la direttrice del Teatro Diana Claudia Mirra e Giulia Giannini della Giannini Editore.

Il consigliere Marrazzo ha spiegato al pubblico presente: «A volte si finanziano progettualità inesistenti, invece la politica dovrebbe sostenere le iniziative che davvero producono cultura e il Premio Elsa Morante lo fa con grande professionalità». La proiezione del cortometraggio ha anticipato la 40esima edizione del Premio Elsa Morante, che nel 2026 terrà eventi in diversi luoghi fino ad approdare all’Istituto Italiano di Cultura di New York, diretto da Claudio Pagliara. Il film andrà in onda sabato 27 dicembre alle ore 18,30 sulla testata ilconfronto.eu e sui suoi social, sarà trasmesso anche durante la tappa newyorkese. L’ufficio stampa è affidato a Lisa Terranova. Questo evento è stato realizzato con il sostegno della Città Metropolitana di Napoli, Teatro Diana, Commissione Scuola V Municipalità di Napoli, Luce- Libreria Emotiva e l’Istituto di Cultura di New York, in partenariato con Sire Ricevimenti, Medeaterranea e Officine Grafiche Francesco Giannini e Figli Spa.