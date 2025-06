Dalla Parte Dei Bambini – FOQUS premiata da UNHCR

- pubblicità -

Dalla Parte Dei Bambini – FOQUS ha ricevuto il riconoscimento “Welcome. Working for Refugee Integration” assegnato dall’UNHCR Italia, Agenzia ONU per i Rifugiati, che dal 1950 protegge e assiste le persone costrette a fuggire a causa di guerre e persecuzioni in tutto il mondo.

Il premio è stato assegnato alle aziende che, come Dalla Parte dei Bambini – Foqus, hanno inserito in organico beneficiari di protezione internazionale, favorendone così l’integrazione lavorativa.

Alla cerimonia di premiazione, che ha visto 227 aziende provenienti da tutt’Italia ricevere l’importante riconoscimento, hanno partecipato Alberto Caronte – Responsabile del personale di DPDB – e Franca, una giovane ragazza nigeriana che, dopo essere stata accolta in una casa di accoglienza per donne vittime di violenza e aver denunciato il suo ex compagno, ha iniziato un percorso di tirocinio presso il network educativo Dalla Parte Dei Bambini dove è stata successivamente assunta a tempo indeterminato con contratto full time come assistente per l’infanzia.

“Con il premio Welcome che l’alto commissariato per i rifugiati UNHCR dell’ONU assegna a Dalla Parte Dei Bambini – Foqus si riconosce il lavoro costante di presa in carico di cittadini provenienti da diverse aree del mondo tra cui la Nigeria, l’Ucraina, la Russia e lo Sri Lanka”, ha dichiarato la direttrice del network Dalla Parte Dei Bambini Rachele Furfaro. “Con l’inserimento lavorativo di donne e uomini con lo status di rifugiato non solo intendiamo contribuire a dare migliori condizioni di vita a cittadini con vissuti drammatici, guerre, povertà, persecuzioni, violenza, ma soprattutto creiamo le condizioni per percorsi condivisi di emancipazione individuali e collettivi. In un’ottica di reciprocità. In tal senso la nostra comunità si arricchisce di culture, esperienze e punti di vista altri”.

Il progetto Welcome. Working for refugee integration è realizzato in collaborazione con Fondazione Adecco ed è sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da Confindustria, dal Global Compact Network Italia, dall’Associazione Italiana per la Direzione del Personale (AIDP) e da Confimprese.