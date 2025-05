Dall’incanto delle favole alla realtà dei social, incontro a San Vitaliano

- pubblicità -

Si parlerà di linguaggio dei giovani e dei modi di comunicazione attraverso i social domani a San Vitaliano nel corso di un incontro organizzato dall’Istituto Comprensivo Omodeo Beethoven.

Nel corso del convegno sarà presentato il volume dal titolo “Dall’incanto delle favole alla realtà dei social”.

Ad organizzare l’evento i responsabili dell’Istituto Comprensivo «Omodeo-Beethoven» di Scisciano — San Vitaliano con la partecipazione del Liceo Artistico «Colombo» di San Vitaliano, i quali hanno deciso di mettere a disposizione del pubblico le esperienze di vari specialisti attivi nel campo dell’educazione e della cura dei ragazzi. Al centro dell’attenzione in particolare i sistemi di comunicazione dei giovani di oggi, che troppo spesso utilizzano strumenti e termini che i loro genitori conoscono ben poco.

A prendere la parola saranno:

Rosanna Lembo Dirigente, Scolastica IC Beethoven

Nicoletta Albano Dirigente, Scolastica liceo Colombo

Rosaria Anna Autiello, Anna psicologa e psicoterapeuta

Antonella Di Diana, docente esperta e formatrice

Riccardo Bosi, pediatra e autore del testo “Le mille e una infanzia” (ed. Carocci)

“Si tratta – spiega l’avv. Rosa Russo, presidente del Consiglio d’Istituto del Beethoven – di un’occasione unica per esplorare l’infanzia e il linguaggio dei ragazzi attraverso l’esperienza di un medico pediatra che interagisce quotidianamente con i bambini, partendo dai più fragili ed emarginati”. Nel corso della mattinata alcuni degli alunni presenti si esibiranno nell’esecuzione di una canzone, mentre altri illustreranno al pubblico il contenuto di vari disegni che hanno realizzato.

L’appuntamento è per domani, martedì 27 maggio alle ore 10 presso l’Auditorium di San Vitaliano, in Via Green.