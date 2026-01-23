- pubblicità -

Un’occasione unica per scoprire la storia del cibo e dei piaceri della tavola nell’antica Roma: la mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano” accompagna i visitatori in un viaggio affascinante tra storia, gusto e paesaggi senza tempo.

Promossa dal Parco Archeologico di Ercolano e dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane, l’esposizione è ospitata negli spazi monumentali di Villa Campolieto, splendida dimora settecentesca del Miglio d’Oro.

La mostra sarà aperta fino al 4 maggio 2026, con chiusura temporanea il 31 gennaio dalle 15.00 fino a chiusura.

Allestita nel raffinato contesto della villa, capolavoro dell’architettura vanvitelliana, l’esposizione propone un percorso immersivo dedicato alla cultura alimentare dell’antica Ercolano, mettendo in dialogo reperti archeologici unici, suggestioni visive contemporanee e l’eleganza degli ambienti storici che li accolgono.

Il cibo, inteso come elemento identitario, sociale e culturale, diventa il filo conduttore di un racconto che unisce passato e presente: alle testimonianze della quotidianità romana si affiancano infatti immagini della moderna Ercolano, in un continuo rimando tra la vita antica e quella contemporanea.

L’allestimento, concepito nel pieno rispetto degli ambienti decorati del piano nobile, utilizza la formula della “stanza nella stanza”, valorizzando al tempo stesso la collezione archeologica e gli spazi storici. Il percorso espositivo permette di ammirare reperti organici di eccezionale conservazione – pane, cereali, legumi, frutta, uova, frutti di mare – restituiti in forma carbonizzata dall’eruzione del 79 d.C., insieme a utensili, vasellame e oggetti di uso quotidiano. Un patrimonio straordinario che documenta con precisione l’intero ciclo del cibo nell’antica Ercolano, dalla produzione al consumo, fino allo smaltimento.

Un’esperienza imperdibile per regalarsi un tuffo nella storia, tra cultura del cibo, archeologia e scorci paesaggistici mozzafiato.

INFORMAZIONI PER LA VISITA

Luogo: Villa Campolieto, Corso Resina 283, Ercolano (NA)

Date: 28 marzo – 4 maggio 2026

Orari: 09:00 – 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00)

Chiusura straordinaria: 31 gennaio

BIGLIETTI

Biglietto combinato Parco Archeologico di Ercolano + Mostra

€ 19 intero

€ 4 ridotto (minori 6–18 anni e aventi diritto secondo normativa statale)

Gratuità: minori fino a 6 anni; persone con disabilità e un accompagnatore

Biglietto combinato Villa Campolieto + Mostra

€ 7 intero

Gratuità: minori fino a 6 anni; persone con disabilità e un accompagnatore

Parcheggio: interno gratuito fino a esaurimento posti

INFO