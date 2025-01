Danza De Color, la pittura della Repubblica Dominicana

- pubblicità -

Il Presidente Gennaro Miranda e il Consiglio di Gestione della Fondazione Ente Ville Vesuviane sono lieti di ospitare nelle sale splendide affrescate di Villa Campolieto, a partire dal 25 gennaio, la mostra collettiva dedicata all’arte della Repubblica Dominicana dal titolo “Danza De Color”.

Il progetto artistico a cura di Julian Kunhardt ed Ernesto Esposito, con la collaborazione di Maria Savarese e Ciro Delfino è realizzato con il supporto dell’Ambasciata Dominicana in Italia e dell’ufficio del Ministero del Turismo della Repubblica Dominicana in Italia in collaborazione con la Fondazione Ente Ville Vesuviane e gode del patrocinio morale del Consolato Dominicano a Napoli e della città di Ercolano.