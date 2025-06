Danza e musica, torna Antichi Scenari a Pozzuoli

- pubblicità -

Torna, da sabato 21 giugno a giovedì 31 luglio 2025, con la VII edizione, la rassegna “𝐀𝐧𝐭𝐢𝐜𝐡𝐢 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢 – appuntamenti flegrei d’arte in movimento”, realizzata dall’amministrazione del Sindaco Manzoni e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura, Vicesindaco Filippo Monaco, con la direzione artistica di Veronica Grossi.

Il festival di spettacoli dal vivo , a ingresso gratuito , all’ora del tramonto, sarà come sempre un’occasione per vivere l’estate in modo autentico, partecipato e creativo, circondati dal fascino della storia e dalla bellezza della natura.

La performance d’inaugurazione dal titolo “COME VERDE ongoing” di e con Isabel Paladin, sabato 21 giugno, nasce in collaborazione con l’Associazione Vela Latina Monte di Procida e con Fleg workout ed è organizzata a Procida sul suggestivo isolotto di Vivara.

L’evento, accompagnandosi con una composizione sonora attraverso il dispositivo MIDI Playtron, esplora il continuo divenire e manifesta l’equilibrio dinamico tra performer e pianta, due forme di vita solo apparentemente distanti.

Domenica 22 giugno, alle ore 19.00 sulla Terrazza Centimolo

del Rione Terra (Pozzuoli), si terrà una serata tra danza e musica con la Compagnia Cornelia che presenterà il suo ultimo lavoro site specific con le coreografie di Nyko Piscopo a cui seguirà un concerto con l’Orchestra Scarlatti Young diretta dal Maestro Gaetano Russo che eseguirà un programma musicale per tutti i gusti da Bach a Rossini, da Bacalov a Piovani eseguito dal vivo al tramonto.

Cornelia Dance Company è una compagnia di danza sostenuta dal MIC e dalla Regione Campania tra le più innovative del panorama nazionale con un linguaggio innovativo, virtuoso e dinamico che indaga su temi contemporanei come l’inclusione tra tradizione e innovazione.

L’Orchestra Scarlatti Young rappresenta, insieme all’Orchestra Scarlatti Junior, il cuore giovane e propulsivo della Comunità delle Orchestre Scarlatti, esperienza unica nel suo genere e in continua crescita di partecipazione e di consenso, sorta intorno alla Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli nell’autunno del 2014, con il coordinamento didattico e musicale del M.° Gaetano Russo, fondatore e direttore artistico della N.O.S.

Il programma, in continuo aggiornamento, prosegue fino alla fine di luglio tra il Rione Terra e tra i siti archeologici e naturalistici dei Campi Flegrei