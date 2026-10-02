Danza in Prima, sabato 10 al Cortile del Maschio Angioino

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Dopo il successo della seconda edizione, sabato 10 ottobre alle ore 17 la magia della danza torna protagonista a Napoli con la terza edizione di “Danza in Prima”, manifestazione dedicata all’arte coreutica e alla valorizzazione dei giovani talenti.

Ancora una volta, a fare da suggestivo palcoscenico sarà il Cortile di Castel Nuovo – Maschio Angioino, che per un pomeriggio si trasformerà in uno spazio aperto alla danza, alla cultura e alla partecipazione.

Valorizzare le realtà del territorio

L’iniziativa, organizzata dalla Municipalità 1 con il contributo economico dell’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli, guidato da Teresa Armato, nasce con l’obiettivo di valorizzare le realtà artistiche del territorio e offrire ai giovani un’importante occasione di espressione e confronto attraverso l’arte e lo spettacolo.

Una grande festa che mette insieme danza, giovani, sport e cultura, trasformando uno dei luoghi simbolo del centro storico napoletano in un palcoscenico a cielo aperto.

Giovanna Mazzone, Presidente Municipalità 1

«La terza edizione di “Danza in Prima” rappresenta una conferma importante del valore dell’iniziativa e del significativo riscontro ottenuto nelle precedenti edizioni – dichiara Giovanna Mazzone, Presidente della Municipalità 1 –. Come Municipalità riteniamo fondamentale promuovere occasioni di cultura, sport e partecipazione, offrendo in particolare alle nuove generazioni l’opportunità di conoscere e vivere la danza, una disciplina che troppo spesso resta confinata agli spazi teatrali. Portarla nei luoghi della città significa renderla ancora più vicina alla comunità e al territorio».

15 scuole di danza

«Sono 15 le scuole di danza che hanno aderito al progetto e che saranno presenti con i loro allievi, offrendo al pubblico un programma ricco e articolato di esibizioni – dichiara Benedetta Sciannimanica, Assessore allo Sport e alle Politiche Sociali della Municipalità 1 –. Ogni scuola avrà a disposizione un brano della durata massima di sei minuti, durante il quale ballerine e ballerini potranno esprimere energia, talento e passione, confrontandosi con stili e linguaggi differenti. La direzione artistica è affidata al Maestro Stefano Angelini, che ringraziamo per l’importante contributo artistico, mentre l’organizzazione generale è curata da Marco Panico».

«L’appuntamento del 10 ottobre – concludono la Presidente Giovanna Mazzone e l’Assessore ai Grandi Eventi Luca Iacovelli – si inserisce nel percorso di valorizzazione delle realtà artistiche e sportive del territorio, dando spazio soprattutto ai giovani e alle scuole che ogni giorno coltivano, attraverso la danza, talento, disciplina e passione».

Le scuole partecipanti: Mart Dance, di Marco Auggiero, Obiettivo Danza, di Stefano Angelini, Centro Danza Napoli, di Martina Libro e Marco Protano, ASD Dimensione Danza Napoli, di Laura Galdieri, Reve Centrodanza, di Antonietta e Maria Rosaria Pietropaolo, Centro Studi Artedanza, di Fortunato D’Angelo, Dansheart, di Mariangela Castelluccio, L’École de la Danse Ferrante, di Ferrante, Liberty Dance, di Giulia Rega, Harmony, di Stefano Angelini, Saltationes, Boscoreale Danza, di Marianna Sorrentino, Scuola di Danza, di Loredana Di Filippo, Centro Etoile – Napoli, di Cettina Vallone, Centro Studi Fantasy Dance, diretto da Teresa Sannino