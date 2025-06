Delegati Conferenza UNESCO alla Fondazione Banco di Napoli

- pubblicità -

La Fondazione Banco Napoli è stata designata dall’organizzazione della Conferenza UNESCO “Cultural Heritage in the 21st Century”, in programma in città a Castel Capuano, come una delle postazioni dedicate all’accreditamento delle delegazioni internazionali che partecipano alla convention.

Dal 3 al 5 giugno, su disposizione del Ministero degli Esteri e del Comune di Napoli, le sale di rappresentanza e i cortili di Palazzo Ricca saranno impegnati per il grande evento. L’altro punto di accreditamento sarà Palazzo Caracciolo.

La città ospita i rappresentanti ed esperti dei 194 Stati membri dell’UNESCO, per riprendere il dibattito internazionale, già approfondito nel corso della prima conferenza di Napoli a novembre 2023, circa le sinergie e convergenze tra la Convenzione del Patrimonio Mondiale e la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Organizzazione.

Nel 2023 la Fondazione Banco di Napoli ha ottenuto il prestigioso riconoscimento: l’iscrizione del Fondo Apodissario dell’Archivio Storico nel Registro della memoria del Mondo tenuto dall’Unesco, nel quale sono iscritti tutti i giacimenti documentari più rilevanti per la conservazione della storia dell’umanità.

Alla Conferenza UNESCO saranno affrontati, nel corso di sei sessioni tematiche, i temi della rappresentatività e della dimensione economica del patrimonio culturale, della connessione e del coinvolgimento delle comunità con i siti UNESCO.