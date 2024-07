Denny Méndez sbarca all’Ischia Global Film & Music Festival 2024

Denny Méndez è giunta a Ischia in occasione del Global Film & Music Festival, manifestazione ideata da Pascal Vicedomini, a una settimana dal ricevimento del prestigioso riconoscimento come miglior attrice non protagonista nella categoria “Greatest Independent” all’ottava edizione del Festival del Cinema e della Televisione di Benevento (BCT). Il premio le è stato assegnato per la sua recente interpretazione nel film “Global Harmony”, che ha vinto anche il premio come miglior film nella sezione lungometraggi, diretto dal regista Fabio Massa, convincendo pienamente la critica.

Il film è stato proiettato nella serata inaugurale della ventiduesima edizione del Festival, che durerà fino al 14 luglio.

In un contesto in cui arte, cinema e storia si intrecciano con la bellezza mozzafiato della cornice naturale di Piazza Santa Restituta, che tanto affascinò Angelo Rizzoli sin dalla sua prima visita a Ischia, è stata l’attrice Denny Méndez in persona a presentare, durante la serata inaugurale, la proiezione di “Global Harmony” di Fabio Massa.

Tra gli ospiti attesi al Festival figurano Matteo Garrone, Edoardo De Angelis, Marco D’Amore con “Caracas”, Alessandro Gassmann, Leonardo Pieraccioni, Gianna Nannini, Alessandro Siani, Jo Squillo, Jerry Calà, Charles Finch, Maria Pia Ammirati, Franco Nero e molti altri personaggi di rilievo sia nazionali che internazionali.