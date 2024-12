Devianza minorile, convegno martedì 10

- pubblicità -

Si terrà domani, 10 dicembre, alle ore 10.00, nella Chiesa della SS. Trinità di Napoli, il convegno “Devianza minorile a Napoli: quali risposte”, organizzato dalla Corte d’Appello di Napoli con la collaborazione dell’Arciconfraternita dei Pellegrini.

Introdurranno i lavori Maria Rosaria Covelli, Presidente della Corte d’Appello di Napoli, Aldo Policastro, Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli, Paola Brunese, Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli, Patrizia Imperato, Procuratrice presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, Giovanni Cacace, Primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini.

Interverranno al dibattito, coordinato da Antonio Di Marco, Presidente di sezione della Corte d’Appello di Napoli, per il Ministero della Giustizia, Alessandro Buccino Grimaldi, Direttore Generale del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, per la Questura di Napoli Stefano Spagnuolo, Vice Questore Vicario, Primo Dirigente della Polizia di Stato, per l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Clelia Iasevoli, Professoressa di diritto processuale penale. Nel corso del convegno, saranno illustrate le esperienze del “Modello Sanità”, le convenzioni del Ministero e sarà proiettato un filmato del gruppo sportivo “Fiamme Oro”.

Faranno seguito all’intermezzo musicale di Musica Libera Tutti di Scampia, gli interventi dei rappresentanti del centro didattico “Fabrizio Pignatelli” e di Pietro Rinaldi, della Comunità M.A.S.C.I. Napoli, nonché direttore della comunicazione dell’Ospedale Cardarelli di Napoli.

Le conclusioni saranno affidate al Prefetto di Napoli, Michele di Bari.