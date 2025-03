Diana Spencer, martedì 25 al Teatro Nuovo per Napoli Fermata Mistero

- pubblicità -

Una delle più belle ricostruzioni del “mito” di Lady D. la firma Annalisa Angelone e la porta dritto dritto nella rassegna Napoli Fermata Mistero voluta dal Teatro Pubblico Campano e presentata al Teatro Nuovo di Napoli in via Montecalvario 16, grazie al lavoro di Gialli.it martedì 25 marzo 2025 alle ore 19.

Il mistero di Diana Spencer raccontato dalla giornalista Rai con la passione per i segreti, con Stella Cervasio e Raffaele Marino.

Su questa storia Annalisa Angelone ha anche pubblicato un magnifico libro edito da Alessandro Polidoro e che dà il titolo all’evento: “Diana Spencer. Morte, mito e misteri”.

All’apice della popolarità e del carisma, Diana è più scomoda che mai nella sua ultima estate: la relazione con Dodi Fayed fa rabbrividire l’Establishment; l’arcivescovo di Canterbury sostiene che non incoronerebbe un re divorziato e risposato e i potenti del mondo temono la sua battaglia contro le mine. Intanto all’orizzonte si delineano già le sue prossime battaglie, tra i campi profughi. “I will name the names”, annuncia. “Farò i nomi” di chi produce le mine e di chi le vende. Ma il dossier a cui stava lavorando è sparito con lei il 31 agosto 1997…

TEATRO PUBBLICO CAMPANO

Teatro Nuovo Napoli, Via Montecalvario 16

info 0814976267

botteghino@teatronuovonapoli.it

Gialli.it

Gialli.it nel 2024 ha compiuto 15 anni. È una associazione multidisciplinare perché si occupa di molte attività ed è promotrice di tanti eventi. In primis, organizza il Festival del Giallo Città di Napoli alla sua quarta edizione nel 2025, con direttore artistico Ciro Sabatino.

Gialli.it è gestita dai giornalisti Anita Curci e Ciro Sabatino, che curano anche la casa editrice, un giornale cartaceo, un sito, un blog, il Club del Giallo, i corsi giovanili gratuiti e tante collaborazioni importanti con realtà culturali campane e nazionali. Hanno di recente inaugurato La Casa del Giallo a Napoli che si presenta come una stazione di posta per scrittori, giornalisti, giallisti e collezionisti.