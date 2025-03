Dicolab. Cultura al digitale, giovedì 13 a Città della Scienza

- pubblicità -

Sarà inaugurato giovedì 13 marzo 2025, alle ore 10.30 presso la Città della Scienza (Sala Saffo, via Coroglio 57), l’Hub Calabria e Campania di Dicolab. Cultura al digitale, il sistema formativo promosso dal Ministero della Cultura – Digital Library nell’ambito del PNRR Cultura 4.0, realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall’Unione europea – Next GenerationEU.

L’Hub sarà gestito da Fondazione Idis-Città della Scienza – capofila e sede dei corsi in Campania – in collaborazione con Mediateur e Accademia Da Vinci.

L’Hub Calabria Campania è parte di una rete di 10 hub nazionali che diffondono sul territorio le azioni di Dicolab. Cultura al digitale. Per i professionisti e gli operatori del sistema culturale locale è in arrivo una ricca e differenziata offerta formativa, con 42 corsi in presenza e online sui temi della trasformazione digitale del settore culturale, che saranno illustrati nel corso dell’incontro a Città della Scienza.

Campania e Calabria hanno un patrimonio culturale enorme – 1.042 biblioteche e oltre 380 tra musei e archivi – ma ancora poco digitalizzato; il 55% della spesa turistica in Campania è legata alla cultura. L’offerta formativa dell’Hub è dedicata a rafforzare le competenze di chi è impegnato nel processo di trasformazione digitale del settore culturale, per valorizzare e tutelare un patrimonio culturale così significativo.

Nel corso dell’iniziativa di lancio del 13 marzo, Alessandra Drioli, Ambassador di Città della Scienza modera e introduce i saluti istituzionali di Riccardo Villari, Presidente di Città della Scienza, di Marianella Pucci, Presidente Mediateur e Francesco Volpentesta, Responsabile Accademia Da Vinci. La presentazione di “Dicolab. Cultura al digitale” è affidata a Fabrizio Pedroni, Responsabile dell’area “Digital Education & Training” della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali. A seguire Paola Villani, Direttore Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, condividerà una riflessione sull’evoluzione delle competenze umanistiche, Rosanna Romano, Regione Campania Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo, interverrà sull’ecosistema digitale della Regione Campania, Tiziana Maffei, Direttore Reggia di Caserta, parlerà del piano digitale della Reggia di Caserta, Ciro Cacciola, Direttore del MAV Museo Archeologico Virtuale di Ercolano (Na) si soffermerà sul ciclo di vita dei musei virtuali, Luciano de Venezia, Project Manager di Mediateur presenterà l’Hub e il piano delle attività formative.

Nel pomeriggio è in programma anche il primo laboratorio, curato da Fabio Viola, progettista di esperienze di innovazione digitale, dal titolo “Patrimonio culturale e trasformazione digitale”.

I corsi successivi saranno dedicati al tema della trasformazione digitale del patrimonio culturale, alla programmazione strategica nelle istituzioni culturali e alla progettazione tecnologica per il patrimonio culturale. Nel programma formativo dell’Hub anche corsi su tecniche di digitalizzazione, Digital storytelling, accessibilità digitale, dati e metadati per la gestione del patrimonio culturale, AI e patrimonio culturale, stampa 3D e gamification per i beni culturali.

Tra i docenti coinvolti Fabio Viola, progettista di esperienze di innovazione digitale, Ludovico Solima, professore ordinario all’Università della Campania “L. Vanvitelli”, Roberto Montanari, direttore del centro di ricerca Scienza Nuova – Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, Filippo Demma, direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, Fabrizio Sudano, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Annalisa Trasatti e Monica Bernacchia dal Museo Tattile Statale di Omero, Massimo Coen Cagli, direttore scientifico della Scuola di fundraising di Roma.

L’Hub Calabria Campania realizzerà i propri corsi tra Napoli, Cosenza, Caserta, Reggio Calabria, Castrolibero (Cs) e Sibari (Cs). Gli appuntamenti formativi, della durata di 3 ore ciascuno, sono rivolti al personale di istituti culturali pubblici e privati, del Ministero della Cultura e delle altre pubbliche amministrazioni, a imprese e professionisti del settore, a laureandi e ricercatori di università e accademie.

La formazione è gratuita e certificata con Open Badge, lo standard di certificazione digitale delle conoscenze e delle competenze acquisite utilizzato a livello europeo e spendibile in tutte le sedi europee e nazionali.

Per partecipare al primo laboratorio curato da Fabio Viola presso Città della Scienza nel pomeriggio del 13 marzo 2025, iscrizioni qui (posti limitati, max 25 iscrizioni).

La partecipazione all’evento di inaugurazione del 13 marzo 2025 è libera e non necessita di iscrizione.

Per consultare la pagina dedicata all’Hub Calabria Campania di “Dicolab. Cultura al digitale”: https://dicolab.it/hub/hub-calabria-campania/

Per conoscere DICOLAB. Cultura al digitale: www.dicolab.it