Dios lo ve, film su Óscar Tusquets domenica 11 all’Augusteo per Artecinema

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Domenica 11 ottobre l’Instituto Cervantes di Napoli partecipa ad Artecinema, il festival internazionale di cinema sull’arte contemporanea. Al Teatro Augusteo di Napoli, nella serata conclusiva della XXXI edizione del festival cinematografico verrà proiettata in anteprima italiana, alle ore 19, la pellicola spagnola Dios lo ve, un documentario diretto da Alex Guimerà e Guillem Ventura.

L’opera

Quest’opera racconta il lavoro, la vita e la visione di Óscar Tusquets Blanca, una delle figure più influenti dell’architettura, del design e della cultura contemporanea spagnola.

Provocatorio, anticonformista e profondamente indipendente, Tusquets ha costruito un percorso nel quale architettura, design, pittura e scrittura convivono senza gerarchie.

Ha collaborato a lungo con Salvador Dalí, con il quale ha creato la Sala Mae West del Teatro-Museo Dalí e il divano Dalilips, pietre miliari nella storia del design e del Surrealismo. Fra i suoi progetti architettonici figurano l’ampliamento del Palau de la Música Catalana di Barcellona, l’Auditorium Alfredo Kraus di Las Palmas de Gran Canaria e la stazione Toledo della Metropolitana di Napoli.

Un ritratto di Tusquets

Attraverso le testimonianze di artisti, registi, scrittori e personalità della cultura, tra cui Miquel Barceló, Antonio López, Albert Serra, Milena Busquets, Mario Vargas Llosa e Julia de Castro, il film compone un ritratto sfaccettato di Tusquets e della sua duratura influenza sulla cultura visiva contemporanea.

Dios lo ve è un viaggio nell’universo creativo di Óscar Tusquets Blanca. Un universo ricco di idee in cui architettura, design, pittura e scrittura convivono senza gerarchie. Alla proiezione saranno presenti i registi del film, Alex Guimerà e Guillem Ventra, oltre all’ospite d’onore Óscar Tusquets.

Per informazioni e contatti:

Instituto Cervantes di Napoli, tel. 08119563311, cennap@cervantes.es

Gli autori:

Alex Guimerà vive a Barcellona, è regista e produttore audiovisivo. È specializzato in post-produzione e motion graphics. Il suo lavoro è stato premiato con i Laus, dall’Accademia del Cinema Catalano, e dal Mercat Audiovisual de Catalunya. Ha inoltre ricevuto il Premio Lurra di Greenpeace al Festival del Cinema di San Sebastián per il film One Day I Saw 10,000 Elephants. Dal 2015 co-dirige Hic&Nunc Filmworks, una casa di produzione audiovisiva e studio creativo, insieme a Guillem Ventura.

Guillem Ventura è viaggiatore, geek, yogi e appassionato pilota di supermoto. Laureato in regia cinematografica presso l’ESCAC, dove attualmente insegna post-produzione, ha conseguito studi post-laurea presso il Ngee Ann Polytechnic di Singapore e la scuola d’arte TRAZOS di Madrid. È stato responsabile della post-produzione presso BLUR Films e MALGENIO, dove ha diretto alcune delle principali trasmissioni di Red Bull TV in America Latina e Medio Oriente. Nel 2015 ha co-fondato Hic&Nunc Filmworks insieme ad Alex Guimerà.