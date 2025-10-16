Dire Fare Sostenibile – Chi vuole la pace prepari la vita, l’incontro al Pilmentel Fonseca

- pubblicità -

PAC 2000A Conad conferma anche quest’anno il proprio impegno a fianco delle scuole e dei territori, rinnovando la partecipazione al Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS, realizzato in collaborazione con Unisona APS e patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Presso il Liceo Statale Eleonora Pimentel Fonseca di Napoli, oltre 100 studenti hanno seguito la diretta nazionale dell’evento “Dire Fare Sostenibile – Chi vuole la pace prepari la vita”, trasmesso da Milano e seguito da decine di migliaia di ragazzi in tutta Italia: un dialogo tra scienziati, attivisti e studenti per costruire una consapevolezza sostenibile e condivisa, capace di unire educazione, partecipazione e responsabilità collettiva.

La mattinata, promossa da PAC 2000A Conad in collaborazione con Fondazione Conad ETS, si è aperta con gli interventi introduttivi del Direttore Area Campania Fabio Lupo e Nicola Isernia, referente di Tuenda APS, un’associazione locale che si occupa di divulgare informazioni su tematiche ambientali relative all’Area Flegrea.

L’appuntamento ha posto al centro il tema della crisi climatica e della necessità di un cambiamento sociale e culturale fondato sulla cooperazione e sulla responsabilità collettiva. A sette anni dalla nascita del movimento Fridays for Future, il confronto ha rilanciato la domanda su come affrontare la complessità del presente e costruire un modello di sviluppo che unisca pace, giustizia ambientale e inclusione sociale.

Protagonisti dell’incontro in live streaming: Elisa Palazzi, climatologa dell’Università di Torino; Giovanni Mori, ingegnere ambientale e attivista Fridays for Future; Sara Segantin, scrittrice e narratrice scientifica; Luca Dubbini, responsabile della filiale di Milano di Banca Etica; e Germano Lanzoni, attore e autore, volto del Milanese Imbruttito, con un intervento dedicato all’importanza del linguaggio e dell’ironia nel comunicare la sostenibilità.

Durante la diretta, Unisona ha coinvolto migliaia di studenti con live poll e un sondaggio Ipsos per raccogliere opinioni e priorità sui temi della sostenibilità, della pace e del futuro del pianeta. I risultati costituiranno un osservatorio nazionale sul punto di vista delle nuove generazioni, che sarà presentato nel corso dell’evento conclusivo di fine anno scolastico promosso da Fondazione Conad ETS.

“Il cambiamento climatico è una sfida che riguarda tutti, ma che parte soprattutto dalla consapevolezza dei più giovani” – ha dichiarato Maria Cristina Alfieri, Segretario Generale e Direttrice di Fondazione Conad ETS. “Con il Progetto Scuola vogliamo offrire alle nuove generazioni strumenti per leggere la realtà, capire la complessità e diventare parte attiva del cambiamento. Anche quest’anno i temi sono stati scelti con gli studenti, attraverso un sondaggio Ipsos: ambiente e sostenibilità, diritti umani, bullismo, benessere psico-sociale, legalità sono le aree su cui i ragazzi sentono più il bisogno di confronto. È il segno di un desiderio di protagonismo civico che noi vogliamo continuare a sostenere”.

“Come Cooperativa siamo profondamente legati ai territori in cui operiamo e crediamo che la sostenibilità passi innanzitutto dalle persone. Sostenere iniziative educative come questa significa accompagnare le nuove generazioni nella costruzione di un futuro più giusto, solidale e rispettoso dell’ambiente”, ha affermato Fabio Lupo, Direttore Area Campania di PAC 2000A Conad durante il suo intervento.

Il Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS, promosso con Unisona APS e patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla Città di Milano, permette ogni anno a migliaia di studenti di tutta Italia di partecipare gratuitamente a incontri in live streaming sulle grandi sfide educative contemporanee, raccontate dalla viva voce dei protagonisti dell’impegno sociale, civile e culturale del Paese.

PAC 2000A Conad da sempre dedica grande attenzione alla scuola e al futuro delle nuove generazioni, in linea con strategia di sostenibilità “Sosteniamo il Futuro” con cui Conad si impegna a creare valore condiviso e a sostenere la crescita e lo sviluppo sostenibile per i territori, l’ambiente e per le comunità in cui opera. Negli anni la Cooperativa ha stretto una vera e propria ‘alleanza educativa’ con la scuola e l’istruzione che si riflette nelle nostre collaborazioni con le Università, nei programmi di “Alternanza Scuola-Lavoro”, in progetti come “Scrittori di Classe Conad” per accendere la passione per la lettura, fino a “Insieme per la scuola” che sottolinea ulteriormente la vicinanza e il ì sostegno agli studenti e alle istituzioni educative.

Un impegno che si è ulteriormente consolidato con la nascita della Fondazione Conad ETS. Grazie al Progetto Scuola vengono proposti agli studenti italiani diversi incontri dedicati a temi di grande attualità e interesse per le nuove generazioni. Dibattiti, testimonianze, esperienze, film e immagini, per suscitare nei ragazzi la voglia di comprendere il presente e diventare attori del cambiamento.

Prossimi appuntamenti del Progetto Scuola 2025–2026:

HUMANS in difesa dei diritti umani – 10 dicembre 2025 , in collaborazione con Amnesty International Italia .

in difesa dei diritti umani – , in collaborazione con . BULLISMO. La mediazione riparativa della scuola – 10 febbraio 2026 , con Gherardo Colombo e il Cardinale Matteo Maria Zuppi .

La mediazione riparativa della scuola – , con e il . COME STANNO I RAGAZZI? Il benessere psico-sociale delle nuove generazioni – 25 marzo 2026 , in collaborazione con Amnesty International Italia.

benessere psico-sociale delle nuove generazioni – , in collaborazione con PAGINE DI LEGALITÀ – aprile 2026, evento conclusivo a cura di Fondazione Scintille di Futuro, con Pietro Grasso.