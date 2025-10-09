Confisca a fiduciario clan confermata da Cassazione

- pubblicità -
La Quinta sezione della Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi contro il provvedimento emesso dalla Sezione specializzata per l’applicazione delle misure di prevenzione della Corte d’Appello di Napoli – Presidente Roberto Donatiello, Consigliere Estensore Maria Grassi- con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione misure di prevenzione – ai danni di un imprenditore ritenuto fiduciario del clan Belforte.
Si tratta della confisca di numerosi beni immobili, quote societarie, disponibilità finanziarie e saldi di conti correnti per un valore superiore ai cinquecentomila euro.
