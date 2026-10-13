Delegazione Emirati Arabi in visita a Castel Capuano

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Una delegazione degli Emirati Arabi Uniti è a Napoli per una visita agli Uffici giudiziari.

Al centro dei colloqui la cooperazione giudiziaria internazionale, il contrasto alla criminalità economica e organizzata e il rafforzamento degli strumenti di tutela della legalità di fronte ai fenomeni criminali di carattere transnazionale.

L’incontro, che è stato organizzato dell’Ufficio Studi e Relazioni Internazionali della Corte d’Appello, coordinato dal Consigliere Nicola Russo, segna una novità nei rapporti tra la giurisdizione partenopea e le autorità giudiziarie emiratine e conferma l’attenzione internazionale verso il Distretto, già interessato nelle scorse settimane dalla visita di una rappresentanza dei Procuratori minorili presso il Tribunale di Marsiglia.

La delegazione

La delegazione è guidata da Sua Eccellenza Hamid Saif Al Zaabi, Segretario Generale e Vicepresidente del Comitato Nazionale degli Emirati Arabi Uniti contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Con lui è presente Mohamed Shalo, co-fondatore dell’Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Executive Office (AML/CFT Executive Office), responsabile delle iniziative nazionali in materia.

I rappresentanti degli Emirati Arabi Uniti sono stati accolti, a Castel Capuano, dalla Presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, da una rappresentanza dell’Avvocatura e da altre Autorità del Distretto.

Seguiranno incontri con il Procuratore Generale e con i Procuratori del Distretto.

La Presidente Covelli ha sottolineato: “La complessità delle questioni giudiziarie affrontate nel nostro Distretto e la grande esperienza nell’azione di contrasto a fenomeni criminali anche di dimensione internazionale rappresentano un terreno significativo di condivisione professionale” e ha auspicato che l’incontro odierno possa consolidare i legami.