Delegazione Procura Marsiglia in visita a Napoli, iniziativa della Corte d’Appello

È a Napoli una delegazione della Procura presso il Tribunale di Marsiglia, composta da Isabelle Fort, Anaïs Leborgne, Virginie Tavanti e Constance Choutet, per una serie di incontri istituzionali e visite presso gli uffici giudiziari cittadini.
L’iniziativa è stata organizzata dalla Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Studi e Relazioni Internazionali, nell’ambito delle attività volte a favorire il confronto e la cooperazione tra magistrature europee.
L’incontro in Corte d’Appello
La Presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, ha accolto le magistrate francesi presso l’Ufficio di Presidenza, dove si è svolto un incontro al quale ha partecipato anche il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli, Aldo Policastro: un’importante occasione di dialogo tra due realtà giudiziarie europee, accomunate dall’attenzione ai temi della lotta alla criminalità organizzata, della tutela dei minori, della prevenzione della devianza e della costruzione di percorsi di responsabilizzazione e reinserimento.
Tribunale dei Minori
Dopo il Palazzo di giustizia partenopeo, la giornata è proseguita presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, dove le magistrate francesi sono state ricevute dalla Presidente Paola Brunese e dalla Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Patrizia Imperato.
Castel Capuano e Nisida
Il programma comprende anche la visita a Castel Capuano, storico luogo della giustizia napoletana, e all’Istituto penale per i minorenni di Nisida, realtà di particolare rilievo nel panorama italiano per le attività trattamentali rivolte ai giovani coinvolti nel circuito penale.
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