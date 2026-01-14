Fisco italiano troppo invadente, sentenza Corte Europea

- pubblicità -

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) ha sentenziato lo scorso 8 gennaio che che il quadro normativo italiano, attualmente, conferisce un margine di discrezionalità eccessivo all’amministrazione fiscale, senza prevedere garanzie procedurali sufficienti a tutelare la privacy dei cittadini.

In particolare, la Corte ha evidenziato come l’accesso indiscriminato ai dati dei conti correnti rappresenti un’ingerenza nella vita privata tutelata dall’articolo 8 della Convenzione europea, violata nel caso specifico.

Secondo la Corte, l’Italia ha violato il diritto alla vita privata dei ricorrenti perché:

le norme italiane consentono all’Agenzia delle Entrate un margine di discrezionalità troppo ampio , privo di limiti chiari e controllabili;

, privo di limiti chiari e controllabili; le condizioni che dovrebbero limitare l’accesso ai dati bancari non vengono applicate nella pratica ;

; mancano garanzie procedurali effettive: i contribuenti non hanno strumenti reali per contestare l’accesso ai loro dati, né davanti ai giudici tributari o civili, né tramite il Garante del contribuente.

La Corte ha esaminato il caso di due cittadini italiani informati dalle loro banche che l’Agenzia aveva richiesto dati su conti, transazioni e operazioni finanziarie per periodi di uno o due anni tra il 2019 e il 2020.

Dalle fonti emerge un quadro molto chiaro:

1. Discrezionalità “illimitata” del Fisco

La Corte ritiene che la normativa italiana non definisca in modo sufficientemente preciso:

quando l’Agenzia può accedere ai dati bancari,

quali motivazioni deve fornire,

quali limiti temporali e oggettivi devono essere rispettati.

Questo rende l’interferenza nella vita privata non “necessaria in una società democratica”, come richiesto dall’art. 8 CEDU.

2. Assenza di controlli preventivi o successivi

Non esiste un controllo indipendente che verifichi:

la legittimità della richiesta,

la proporzionalità della misura,

la sua necessità.

I rimedi interni sono considerati inefficaci perché:

spesso attivabili solo dopo un avviso di accertamento,

oppure solo a procedimento concluso,

oppure privi di reale capacità di sindacare la misura.

3. Violazione sistemica

La Corte non si limita al caso concreto: parla di problema strutturale, che richiede una riforma generale della normativa e della prassi amministrativa.

Cosa chiede la CEDU all’Italia con questa sentenza?

Le indicazioni sono molto precise:

1. Obbligo di legge per l’Agenzia delle Entrate di:

rispettare rigorosamente le condizioni che autorizzano l’accesso ai dati bancari;

motivare ogni richiesta in modo chiaro e verificabile.

2. Introduzione di garanzie procedurali effettive:

possibilità per il contribuente di contestare l’accesso ai dati prima o durante il procedimento,

o il procedimento, rimedi non subordinati all’emissione dell’avviso di accertamento,

controllo da parte di un’autorità indipendente o giudiziaria.

3. Riforma della normativa e della prassi

La Corte richiama l’art. 46 CEDU: lo Stato deve adottare misure generali per prevenire future violazioni, non solo risarcire i ricorrenti

Gli addetti ai lavori sottolineano che la sentenza potrebbe avere effetti significativi:

limitazione degli accessi massivi ai conti correnti , oggi molto frequenti;

, oggi molto frequenti; necessità di introdurre controlli preventivi (ad esempio giudiziari o del Garante privacy);

(ad esempio giudiziari o del Garante privacy); possibile revisione delle modalità con cui l’Agenzia usa l’“anagrafe dei rapporti finanziari”;

potenziale aumento del contenzioso tributario, almeno nella fase di transizione.

Questa sentenza non mette in discussione la lotta all’evasione — che resta un obiettivo legittimo e necessario — ma afferma un principio fondamentale: il potere fiscale deve essere esercitato entro limiti chiari, controllabili e proporzionati.

In un Paese come l’Italia, dove la fiducia tra cittadini e istituzioni fiscali è già fragile, questa decisione può diventare un’occasione per costruire un sistema più trasparente, più garantista e, paradossalmente, anche più efficace.